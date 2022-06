Gianluca Lapadula anunció libro sobre su vida. | Fuente: Twitter 1 Gianluca Lapadula

Uno de los jugadores de la Selección Peruana de Fútbol que más ha calado en la afición es Gianluca Lapadula, no solamente por los goles que ha anotado en importantes partidos, sino también por el esfuerzo y el amor que ha demostrado por la blanquirroja.

La historia del deportista ítalo-peruano será publicada en el libro "Lapadula: Mi historia, mis goles, mi sangre", que abordará sus inicios como jugador de fútbol y anécdotas sobre su carrera que compartirá con los lectores. Así lo dijo a RPP Noticias Johann Page, director editorial de Penguin Random House.

"En la editorial estamos buscando construir un puente entre los lectores y los autores con historias más destacadas, que tengan un aporte para la sociedad. En ese sentido, buscamos a Gianluca por todo lo que significa para la sociedad gracias a esa garra, ese empuje y ese coraje que impregna en cada jugada", explicó Page sobre la idea de cómo nació el libro.

Muy pronto mi historia llegará a manos de todos los peruanos. Mis inicios como jugador, mis primeros retos, los éxitos, los fracasos. Mi amor por el Perú. Mi historia, mis goles, mi sangre.

EL ENFOQUE

Según el director editorial, el libro abordará a profundidad toda la trayectoria y la vida de Gianluca Lapadula, los vaivenes entre Italia y el Perú, las prácticas en la niñez y juventud, los primeros goles fundamentales, la experiencia de los fracasos y éxitos, así como la adopción de una patria redescubierta.

"Lo importante es conocer cómo se ha desarrollado la carrera de Gianluca. Él es un jugador que ha llegado de pronto a la Selección Peruana, pero mucha gente desconoce cuál es su trayectoria y cuál ha sido su historia familiar que ha estado vinculada al Perú", agregó.

Las 192 páginas de este libro también relatan con voz personal e íntima el nacimiento de una vocación indoblegable dedicada al fútbol. Esta autobiografía estará disponible en todas las librerías del país a partir del 19 de julio; sin embargo, ya se puede separar con la preventa.

