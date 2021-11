Renato Cisneros y Manuel Medrano presentarán sus libros en la clausura del Hay Festival Arequipa 2021. | Fuente: Composición

El domingo 7 de noviembre desde la 1 de la tarde, el Hay Festival Arequipa 2021 presentará un cronograma de lujo. A esa hora, Renato Cisneros presentará "Julieta salió a buscar", su primer libro para niñas y niños.

Al escritor se le une las actrices de Yuyachkani, uno de los colectivos teatrales más prominentes del Perú que cumple 50 años este 2021; Ana Correa, Débora Correa, Rebeca Ralli y Teresa Ralli quienes conversarán con Jimena Rodríguez Moscoso sobre la agrupación.

Y para finalizar, Manuel “Manny” Medrano (EE. UU.) estará presente para mostrar su obra “Quipus. Mil años de historia anudada en los Andes y su futuro digital”.

Un evento totalmente gratuito que requiere una previa inscripción en el siguiente enlace: www.hayfestival.com/arequipa.

Su libro ilustrado para niñas y niños, "Julieta salió a buscar", es sobre una pequeña que quiere refrescarse en un día caluroso, su búsqueda estará llena de aventuras.#HayDigitalArequipa21 #HayFestivalito @fundacionbbvape @recisneros

Programa: https://t.co/eFqYnf2uKK pic.twitter.com/jhAeZuWer4 — Hay Festival Esp (@hayfestival_esp) October 19, 2021

Cronograma de Hay Festival para el domingo 7 de noviembre

1 p.m. Renato Cisneros presenta su libro “Julieta salió a buscar”

El célebre escritor peruano Renato Cisneros presenta su primer libro para niñas y niños, Julieta salió a buscar. Se trata de un libro ilustrado sobre las ambiciones de una pequeña niña que quiere refrescarse en un día caluroso. Su búsqueda por una buena piscina la llevará a vivir todo tipo de aventuras.

Renato presenta este divertido cuento en su debut en la literatura infantil. La charla va dirigida para niños de 4 a 6 años.

4:30 p.m. Nueva Interpretación de los Quipus - Manuel Medrano En Conversación Ulla Holmquist

Manuel “Manny” Medrano (EE. UU.) era estudiante de Economía en Harvard cuando avanzó el desciframiento de un sistema de contabilidad con nudos llamados “quipus”, utilizados en el antiguo imperio Inca para llevar cuentas y almacenar información. Actualmente, Medrano es investigador del departamento de Antropología Social de la Universidad de St. Andrews, Escocia, donde sigue implementando métodos de análisis de información arqueológica, histórica y etnográfica para aprender más sobre el mundo prehispánico a través de este lenguaje que revela muchísimo sobre las transformaciones socioeconómicas que transitaron las comunidades andinas con el advenimiento de la conquista y subsecuente colonización del territorio americano. Medrano plasma estos hallazgos en su nuevo libro Quipus. Mil años de historia anudada en los Andes y su futuro digital (Planeta, 2021). En conversación con la arqueóloga peruana Ulla Holmquist.

9 p.m. “Yuyachkani: Conversando en acción”

Yuyachkani es una palabra quechua que significa “estoy pensando, estoy recordando”, y da nombre a esta agrupación, que es uno de los colectivos teatrales más prominentes del Perú, que este año celebra 50 años de trayectoria. Desde 1971, la agrupación se presenta con obras de experimentación teatral, performance político y creación colectiva, centrándose en temas como la memoria social, la etnia y la violencia en el Perú. En 2000, Yuyachkani obtuvo el Premio Nacional de Derechos Humanos del Perú. En esta ocasión, las actrices de Yuyachkani Ana Correa, Débora Correa, Rebeca Ralli y Teresa Ralli conversan con Jimena Rodríguez Moscoso.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.