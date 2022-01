El 25 de enero Isabel Allende publica su nuevo libro "Violeta"

El 25 de enero sale a la venta la nueva novela de Isabel Allende, “Violeta”, que será publicada por Penguin Random House a través de su sello Plaza & Janés, tanto en formato impreso, digital y audio libro.

Isabel Allende es la autora en español más leída del mundo, con 75 millones de ejemplares vendidos en 42 idiomas. Ahora presenta la emotiva e inspiradora historia de una mujer poseedora de una pasión, una determinación y un sentido del humor inolvidables, que la sostienen a lo largo de una vida turbulenta, que empieza en 1920 —con la llamada «gripe española»— y acaba con la pandemia de 2020.

En una larga carta dirigida a una persona a la que ama por encima de todas las demás, Violeta rememora devastadores desengaños amorosos y romances apasionados, momentos de pobreza y también de prosperidad, pérdidas terribles e inmensas alegrías. Moldearán su vida algunos de los grandes sucesos de la historia: desde el “crack” del 29 a la lucha por los derechos de la mujer, pasando por el auge y la caída de tiranos de las dictaduras latinoamericanas y, en última instancia, no una, sino dos pandemias.

A continuación, un pequeño fragmento de “Violeta”: “Hay un tiempo para vivir y un tiempo para morir. Entre ambos hay tiempo para recordar. Eso he hecho en el silencio de estos días en que he podido escribir los detalles que me faltaban para completar este testamento, que es de sentimientos, más que de asuntos materiales”.





Isabel Allende: una vida dedicada a la literatura

Isabel Allende cumple este verano 80 años, de los cuales los últimos 40, desde que publicó su primera novela, “La casa de los espíritus”, ha dedicado a su gran pasión: la literatura. Ha escrito 25 libros, todos de éxito internacional.

A lo largo de su carrera ha recibido más de sesenta premios internacionales, entre ellos el Premio Nacional de Literatura de Chile en 2010, el Premio Hans Christian Andersen en Dinamarca, en 2012, por su trilogía “Memorias del Águila y del Jaguar” y la Medalla de la Libertad en los Estados Unidos, la más alta distinción civil, en 2014.

En 2018, Isabel Allende se convirtió en la primera escritora en lengua española premiada con la medalla de honor del National Book Award, en los Estados Unidos por su gran aporte al mundo de las letras.





NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.