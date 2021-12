Las literatura de Estados Unidos está de duelo: falleció la escritora y periodista Joan Didion | Fuente: AFP

La literatura está de duelo. Este jueves 23 de diciembre, en su hogar de Nueva York, Estados Unidos, falleció la periodista y escritora Joan Didion, a causa del mal de Parkinson. Así lo informó su sello editorial, Alfred A. Knopf. Ella calificó como finalista a los premios Nobel de Literatura y Pulitzer.

La obra de Joan Didion abarca artículos periodísticos, novelas, ensayos y guiones cinematográficos. Fue, además, unas de las pioneras del “nuevo periodismo”, como se conoció al estilo de autores que buscaron darle un carácter literario a su obra periodística; entre ellos Tom Wolfe, Truman Capote, Hunter S. Thompson, Norman Mailer, entre otros.

Didion se hizo conocida en los años sesenta, con sus incisivos artículos para las revistas Life, The Saturday Evening Post, Esquire, entre otras, donde abordó los efectos de la posguerra en la sociedad estadounidense, sobre todo en su natal California. “Cuando una situación me molesta, escribo un artículo para descubrir qué es lo que me molesta", le reveló a The Paris Review en 2006, al ser preguntada por su estilo periodístico.

Siempre tuvo un ojo atento a la cultura que la rodeaba. En sus artículos y ensayos, escribió sobre temas tan variados como el movimiento hippie, la muerte en la música a raíz del fallecimiento de Jim Morrison, y sobre personajes excéntricos, de la talla de Howard Hughes ("Slouching Towards Bethlehem", 1968). Más adelante se interesó por la política: la guerra en el Salvador (“Salvador”, 1983) o la vida de los cubanos en Miami (“Miami”, 1987) son un par de ejemplos.

En paralelo, Joan Didion se dedicó a la literatura. Son cinco sus novelas publicadas: “El río en la noche” “(Run, River” 1963), “Según venga el juego” (“Play It as It Lays”, 1970), “Una liturgia común” (“A Book of Common Prayer”, 1977), “Democracia” ("Democracy, 1984) y “Su último deseo” (“The Last Thing He Wanted”, 1986).

Joan Didion marcó una época en el periodismo y la literatura estadounidense, con títulos brillantes como "El año del pensamiento mágico". | Fuente: AFP

Vida familiar

Joan Didion nació en 1934, en Sacramento, California. De muy joven, analizó la obra de Ernest Hemingway y Joseph Conrad. Se formó en la Universidad de California, Berkeley. A los 30 se casó con el también escritor John Gregory Dunne, con quien tuvo una hija de nombre Quintana Roo.

Didion y Dunne incursionaron juntos en la escritura de guiones. “Panic in Needle Park” fue su primer trabajo; la película, además, marcó el primer rol protagónico de Al Pacino. Su segundo guion fue la adaptación de la novela de Didion “Según venga el juego”, llevada a la pantalla grande en 1972. También hicieron el guión de “A Star is born”, con Barbara Streisand y Kris Kristofferson.

Dunne falleció en el 2003, de un ataque cardiaco; mientras que su hija, en el 2005, de una pancreatitits. Joan Didion escribió sobre lo que significó perder a su esposo y tener que cuidar a su hija enferma en “El año del pensamiento mágico” (2005), que en el 2007 fue adaptada para ser interpretada en Broadway. También toca estas sentidas muertes en sus memorias “Blue Nights”.

Quienes quieran conocer más la obra y vida de Joan Didion pueden ver “Joan Didion: The Center Will Not Hold”, documental dirigido y producido por Griffin Dunne, hijo de su cuñado.

