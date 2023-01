La célebre novela de Julio Verne fue adaptada al cine en 1956 por Michael Anderson, con un elenco clásico encabezado por Cantinflas, Shirley MacLaine y David Niven. | Fuente: Warner Bros.

Los caminos de la creación son misteriosos. Una imagen, una frase, un recuerdo, un recorte de periódico... cualquier cosa puede ser el combustible para poner en marcha una obra. De ello, según el estudioso René Escaich, podría dar fe el escritor francés Julio Verne, quien en 1870, al abrir las páginas de la revista Le Magasin Pittoresque, leyó un artículo que hablaba sobre la posibilidad de "dar la vuelta al mundo en menos de tres meses" si el punto de partida era París.

La nota recomendaba un itinerario, que incluía viajes en barco a vapor y ferrocarril. Fue "la partida de nacimiento" de 'La vuelta al mundo en 80 días', escribió el periodista y escritor español Miguel Salabert en su libro 'Julio Verne, ese desconocido'. Y añadió que otra lectura que estimuló al autor nacido en Nantes fue el cuento 'Three Sundays in a Week', de Edgar Allan Poe, aunque no se sabe si lo leyó antes o durante la composición del libro. En todo caso, inspiró su desenlace.

En 1872, Julio Verne publicó finalmente los primeros capítulos de su novela en el diario parisino Le Temps. No hay duda de que a los lectores de aquella época la historia les cautivó, tanto que el periódico debió incrementar su tirada. El motivo principal, según Salabert, era el aire de actualidad que ventilaba la travesía, a tal punto que había pasajes que podían pasar por reportajes (como la "descripción minuciosa" del ferrocarril Union Pacific).

"Esta modernidad constituye una de las claves del éxito inmenso e inmediato alcanzado por esta obra...", apuntó el también traductor. En 1873, salió una edición íntegra de la historia de Phileas Fogg, que a esas alturas ya había dado la vuelta a Francia y engrosaría su fama en 1874, al ser adaptada al teatro de la mano del dramaturgo Adolphe Philippe d'Ennery. Julio Verne incrementó su fortuna y, por supuesto, con parte de ese dinero compró dos yates para navegar. Era un trotamundos infatigable.

Julio Verne falleció un 24 de marzo de 1925, tras dejar un legado clave en la ciencia ficción. | Fuente: Archivo

Para el asombro no hay edad



Antes de sagas como 'Harry Potter', mucho antes de la invención de Wattpad, las novelas de Julio Verne solían considerarse ideales para el público infantil y juvenil. Incluso hoy persiste la idea de que sus historias forman parte de la etapa iniciática en la vida de un lector. Para el crítico y escritor Alexis Iparraguirre, esto responde al hecho de que en el pasado "se pensaba que una lectura juvenil o infantil debía ser educativa".



Ese ingrediente, en efecto, condimenta los libros de Verne. "Tienen esa combinación de entretenimiento con educación en la ciencia, los últimos descubrimientos científicos, la fascinación por la aventura y geografías distintas", señaló el narrador. Elementos de los que no está desprovista 'La vuelta al mundo en 80 días', que narra cómo Phileas Fogg, un acaudalado caballero británico, emprende una peripecia alrededor del globo acompañado de su criado Jean Passepartout, con el fin de ganar una apuesta.

Pero los libros de Verne son capaces de seducir a lectores por encima de la mayoría de edad. Aun en una época como la nuestra, donde las invenciones del francés quedan opacadas frente a avances tecnológicos como la inteligencia artificial o el telescopio espacial Webb, sus personajes continúan despertando emociones gracias a una "especie de luz interna por la verdad, el conocimiento, que nada los detiene y confían en el poder de la inteligencia y la deducción", según el especialista.

Phileas Fogg, precisamente, pertenece a esa estirpe de creaturas vernianas. "Uno puede decir que el gran combustible es la bolsa de dinero que lleva Fogg, pero sin su cabeza, sin su nobleza, sin su caballerosidad, sin su amor por la ciencia, la vuelta al mundo habría sido imposible", apuntó. "Uno puede maravillarse por el poder 'profético' de la novela. Pero eso de una manera es caduco, porque la sorpresa está en la capacidad de asombro de sus personajes. Eso sigue conmoviendo".

Julio Verne, sus influencias y huellas



Es probable que Julio Verne haya leído a Edgar Allan Poe en las traducciones que hizo de su obra el poeta Charles Baudelaire. La influencia del narrador estadounidense irradió en las historias del francés a nivel temático, a tal punto que su novela 'La esfinge de los hielos', por ejemplo, es una "continuación" de la inacabada 'La narración de Arthur Gordon Pym', apuntó Iparraguirre. Salabert, además, explica que esta influencia "se extiende también a la composición técnica".

Sin embargo, además de las lecturas literarias, hubo otras de orden científico que marcaron a Verne. Hijo de una era en que estaba en boga el naturalismo científico, el escritor bebió de la obra del geógrafo Alexander Von Humboldt, en palabras de Iparraguirre. "Hay un modelo para la descripción naturalista que viene de Von Humboldt. Sobre todo en 'Miguel Strogoff', el paisaje que pinta, el recorrido que hace, es muy parecido al que hace Humboldt por Rusia", apuntó.

Salabert señala, asimismo, que 'La vuelta al mundo en 80 días' continúa el tema general de los 'Viajes extraordinarios', el título bajo el que Verne agrupa sus 64 novelas: "la conquista y el dominio de la naturaleza por la industria, de la que el tren y el barco de vapor son aquí los principales exponentes". "No se trata aquí de un viaje de exploración, sino de un viaje de medición de la Tierra, en el que el metro utilizado es el tiempo, y el instrumento un reloj viviente: Phileas Fogg".

Profeta del futuro, a Julio Verne se le adjudicó la paternidad de la ciencia ficción. Según Iparraguirre, sus historias de travesías por océanos y continentes nuevos se pueden extrapolar a "la idea de viaje en las estrellas" que desarrollaron autores del género durante las décadas de 1920 y 1930. "Existe una cuestión de las grandes distancias, la posibilidad de aislamiento, la vida a bordo... la gran metáfora del espacio es el mar cósmico. Esa manera de apropiarse del espacio exterior tiene la huella de Verne".

