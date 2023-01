Charles Lutwidge Dodgson, más conocido por su seudónimo Lewis Carroll, publicó libros claves como "Alicia en el país de las maravillas" y "A través del espejo y lo que Alicia encontró allí". | Fuente: National Portrait Gallery, London

Este sábado 14 de enero se cumplen 125 años de la muerte del escritor inglés Charles Lutwidge Dodgson. Nacido en 1932, en el pueblo de Daresbury, condado de Chesire, fue el tercero de once hermanos —hijos todos de un cura rural y su prima— que, contrario a su época, sobrevivieron todos a la edad adulta. Fue tartamudo durante su infancia—un hecho que marcaría de por vida el desarrollo de sus relaciones sociales—, sordo de un oído, víctima de una "molestia noctura" que lo volvería discretamente infeliz, jugador de rugby, profesor de matemáticas, diácono y epiléptico.

Además, fue uno de los fotógrafos victorianos más importantes de su época, de todas las épocas. Fotografió a Alexandra Rhoda Kitchin, la hija del decano de la catedral de Winchester, y a Alicia Pleasance Liddell Hargreaves Taylor, la hija del decano del college Christ Church de Oxford. A propósito, fue esta última quien encendería la chispa para la combustión de una de las obras más importantes de la literatura universal: "Alicia en el país de las maravillas". Entre otras cosas, Charles Lutwidge Dodgson fue también conocido como Lewis Carroll.

Por ser una novela de fantasía, "Alicia en el país de las maravillas" ha sido constantemente relacionada con las lecturas de la primera infancia. No obstante, la carga onírica del relato trasciende los escollos de la edad y la convierte en una deliberada carta de amor a la imaginación. En cada época, tanto los factores internos como externos contribuyen a que se obtenga, en cada aproximación, una percepción distinta de misma obra. La multiplicidad de lecturas hacen que la novela de Lewis Carroll se mantenga vigorosa y, junto a una docena de libros —los mismos libros de siempre—, atraviese como una daga la materia de la que se compone el tiempo, luciendo, orgullosa, el galardón de clásico.



"Toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento como la primera", decía Italo Calvino. "Toda lectura de un clásico es en realidad una relectura".

Rossella Di Paolo: "Nunca me hubiese imaginado que un hombre de ciencia podía crear mundos como los que atravesaba Alicia"

La poeta Rossella Di Paolo, ganadora del Premio Casa de la Literatura Peruana 2020, leyó por primera vez "Alicia en el país de las maravillas" con intriga y temor. Los personajes que aparecían como de un sueño alucinado motivaron su curiosidad por descubrir los misterios de un mundo que, pese a seguir reglas distintas y parecer en cierta medida deformado, guardaba una relación íntima con el suyo, con el nuestro.

"Era muy pequeña, y leí 'Alicia en el país de las maravillas' como se lee a esa edad, como si fuese una novela de aventuras, aunque muy distinta de las de Julio Verne, pues me asustaba ver cómo Alicia se hacía pequeña o enorme, y esa Reina horrible que quería cortarle la cabeza a todo el mundo. Me intrigaban los amigos de Alicia… sobre todo ese Conejo con el reloj y la Falsa Tortuga que lloraba todo el tiempo".

Entre la lectura iniciática de la novela y otra posterior, Rossella Di Paolo encuentra algunas diferencias sustanciales con respecto a cada aproximación: "Los juegos de la lógica y la matemática. El sentido común de Alicia contra el sinsentido del mundo. Los ingeniosos y estimulantes juegos de palabras, las adivinanzas".

Para ella, "la literatura infantil no es un subgénero, pues ella establece un pacto con las lecturas que te acompañarán el resto de tu vida". Además, encuentra que el placer es la principal motivación de cualquier acercamiento a la lectura: "Si no lees con placer cuando eres una chiquilla, no leerás nada con placer después. 'Alicia en el país de las maravillas' abrió mi fantasía ciento por ciento. Es esa clase de lecturas que crecen con nosotros pues las podemos descubrir a una edad temprana, y reencontrarlas años después con la misma magia".

Otro de los elementos que le produce esa feliz extrañeza es la habilidad de Lewis Carroll para crear mundos posibles: "Nunca me hubiese imaginado que un hombre de ciencia podía crear mundos como los que atravesaba Alicia. Descubrí después que Lewis Carroll era el seudónimo de Charles Dodgson, pero, claro, a las niñas y niños ese tipo de información no les interesa".

Sin embargo, precisa que existen también otras maneras de adentrarse en la obra del escritor inglés: "'A través del espejo...' lo leí bastante después y también me gustaron sus delirios, sus maravillas al revés. Era una edición que contenía 'Alicia en el país de las maravillas' y 'A través del espejo'. Y traía las sombrías ilustraciones de John Tenniel, un clásico".

Rossella Di Paolo es ganadora del Premio Casa de la Literatura Peruana 2020 | Fuente: PUCP | Fotógrafo: Tatiana Gamarra

Giovanna Pollarolo: "Lewis Carroll se anticipó a los surrealistas y a los universos del inconsciente de los que hablaría Freud"

Para la poeta, narradora, ensayista y guionista Giovanna Pollarolo, el acercamiento a la obra de Lewis Carroll no solo fue un acontecimiento, sino también un juego de espejos: su propia incertidumbre ante la incertidumbre de Alicia con respecto al mundo onírico en el que se adentraba funcionó como gancho para entrar también en ese ambiente y hacerlo suyo.

"Lo recuerdo como si fuera ayer: una grabación de Walt Disney, creo, en un disco de 45 RPM. Aún resuenan en mis oídos las frases urgentes del conejo blanco, las amenazantes de la reina. Aún recuerdo mi incertidumbre frente a la incertidumbre de Alicia, el no saber quién es, su tránsito por caminos cuyo destino desconoce. Su soledad, su impotencia para desenvolverse en un mundo que funcionaba de otra manera. Pero también descubrir que hay otras maneras de vivir, de pensar...".

Su primera experiencia con 'Alicia en el país de las maravillas' fue auditiva: "Me produjo miedo, angustia y a la vez me sedujo. Quería seguir escuchando, pero cuando no soportaba la situación en la que Alicia se encontraba (no podía alcanzar la llave, casi ahogándose en sus propias lágrimas, su miedo y desconcierto ante los caprichos de la reina, etcétera) bajaba el volumen para no escuchar; pero después me calmaba y quería saber qué pasaba. Subía el volumen. Y así una y otra vez. Hasta que un día, ya un poco mayor, rompí el disco. Mi lectura adulta empalidece comparada con esa primera ´lectura auditiva´: potente, imborrable, estremecedora".

Con respecto a la asociación de la novela de Lewis Carroll con el tópico de la literatura infantil, Giovanna Pollarolo precisa que existe una tendencia a desvalorizarla cuando se acompaña de dicho calificativo: "En mi opinión, como ocurre con toda creación, hay libros para niños muy buenos como otros muy malos. Por supuesto que esta valoración depende de lo que como lectores esperamos de los libros que se escriben para niños. Para mí, los malos son los que tratan a las niñas y los niños como lectores de segunda categoría, con paternalismo y desde la superioridad del adulto".

La importancia de la obra de Carroll no se limita a la mera experiencia, sino que radica, entre otros puntos, en poner a un personaje dentro de una situación completamente extraña para ver cómo responde ante ella: "Se anticipó a los surrealistas y a los universos del inconsciente de los que hablaría Freud para sorpresa del racionalismo en boga; rompió con las certezas de los mundos ordenados, coherentes, didácticos. A diferencia de los cuentos de hadas en los que siempre hay un hada madrina, un leñador, una abuelita, alguien que ayude a la heroína, Carrol deja sola a Alicia en mundos desconocidos. Y sobrevivió. Creció".

Giovanna Pollarolo presentó "Matusalén", su último libro, en mayo de 2022 | Fuente: Giovanna Pollarolo





