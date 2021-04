María Dueñas presentó "Sira", la secuela de su aclamada novela "El tiempo entre costuras". | Fuente: Editorial Planeta

Corría el año 2009 cuando en la escena editorial hispanoamericana irrumpió "El tiempo entre costuras", la novela debut de la escritora española María Dueñas que no tardó en convertirse de inmediato en un best-seller. Doce años después, la autora vuelve a darle vida a Sira, la modista española que protagonizó aquel libro superventas, en una secuela de título homónimo que acaba de lanzarse el 14 de abril.

En un encuentro con la prensa, en el que estuvo presente RPP Noticias, la autora de otros títulos como "La templanza" y "Las hijas del Capitán", evaluó la evolución de su personaje, que en su primera novela apareció como una costurera "un poco inocente, un tanto incauta, siempre bajo el ala de su madre", y que en "Sira" resurge casada con el agente secreto británico Marcus Logan y justo al final de la Segunda Guerra Mundial.

"En la primera parte [del libro] algo va a alterar totalmente a Sira. A partir de ahí, el libro entero es un proceso de reconstrucción en el que ella va evolucionando más como mujer y ser humano. Ya no se deja arrastrar con facilidad: es una Sira más madura, endurecida por las circunstancias de la vida, más escéptica, crítica ante todo lo que se le ofrece, más racional. Además, tendrá un hijo, con lo cual su responsabilidad aumenta", dijo la escritora.

Si tuviera que definir a su personaje más emblemático, María Dueñas aseguró que calificaría a Sira como "resiliente" por su capacidad para salir adelante frente a la adversidad. De ahí que la considere "una mujer cercana a las del siglo XXI". ¿Habrá espacio para un tercer volumen que retome la historia de Sira en el futuro? "No me he dado el tiempo de pensarlo. Vamos a ver qué tal va esta continuación y, según vaya yendo la cosa, ya pensaremos si es momento de seguir avanzando o si la última línea de esta novela es un punto final", aseguró.

"Sira", la nueva novela de María Dueñas, es la continuación de su exitoso libro debut "El tiempo entre costuras". | Fuente: Editorial Planeta

Mantener la esencia

Sin embargo, no es solo el personaje de María Dueñas el que ha sufrido transformaciones, sino también la misma autora, quien pasó de ser una profesora de universidad sin mayor contacto con el rubro editorial a ocupar un lugar en las estanterías de millones de lectores de más de 35 lenguas. Una fama que le permitió conocer a fondo "el mecanismo de edición, promoción y todo lo que viene detrás", pero no cambió en absoluto su escritura ni sus procesos creativos.

"Mi forma de escribir creo que ha cambiado poco, porque sigo manteniendo, en la medida de lo posible, el mismo punto de partida que cuando arranqué con "El tiempo entre costuras". Era una buena lectora de muchos años acumulados y decidí escribir una novela en la que intenté cuidar el estilo, contar cosas amenas, buscar unos escenarios envolventes y unos personajes que pudieran cautivar a los lectores. Y así es como he afrontado todas las novelas que han venido después. Casi empezando desde cero con la misma carga de ilusión y ganas de seducir a los lectores", subrayó.

Consultada a menudo sobre si se siente condicionada por las ventas o el éxito editorial, María Dueñas apuntó que no se siente frenada por su popularidad, sino impulsada a "seguir trabajando con ganas, intentar hacerlo bien, no traicionar esa confianza que los lectores, libreros y equipos editoriales han depositado" en ella. "Para una nueva novela, yo me aíslo, me creo una especie de cápsula en la que estamos el texto y yo, y me voy dejando llevar a veces más de un año, escribiendo hasta el punto final", indicó.

Con cinco novelas publicadas, María Dueñas es una de las escritoras españolas más leídas en la actualidad. | Fuente: Editorial Planeta

Diluir la documentación

Sin ser una novela histórica propiamente dicha, los contextos históricos son claves en la obra de María Dueñas. Y "Sira" no es la excepción. Enmarcada en 1947, en una Europa todavía desolada por los estropicios de la Segunda Guerra Mundial, los escenarios de esta nueva novela se desplazan desde la España franquista que ovaciona la visita de Eva Perón hasta un naciente Estado de Israel y un triunfante Reino Unido que resurge de sus cenizas.

La documentación, en ese sentido, representa la mejor parte de componer una novela, según confesó la escritora superventas. Una etapa que la lleva a "leer, viajar, oír un determinado tipo de música, conocer gente y visitar lugares muy concretos". "El punto de arranque siempre es la documentación. Yo utilizo información de todo tipo. Por mi bagaje académico, uso fuentes canónicas, más ortodoxas, acudo a ensayos, libros de historia o escritos por especialistas", contó.

Pero también hay otro tipo de fuentes a las cuales María Dueñas recurre. Desde novelas de época que le sirven para ambientar sus historias hasta registros fotográficos o documentales que, en el caso de "Sira", tuvo la suerte de encontrar en abundancia. "Y luego busco cosas anecdóticas: menús de la época, billetes de marco, de avión, publicidad de los hoteles, prensa... La prensa es una fuente maravillosa", manifestó.

Toda esta información, sin embargo, no atiborra su novela, pues Dueñas confesó que busca "comprimirla, casi pulverizarla" para esparcirla "por el texto, intentando que se note lo menos posible". "Intento que esas cargas de documentación estén diluidas, de manera que no entorpezcan la lectura, el avance de las tramas y tampoco sobrecarguen la mochila de los personajes ni de los lectores", sentenció.

¿"Sira" a la televisión?

Con dos novelas suyas adaptadas a series en la pantalla chica —"El tiempo entre costuras" y "La templanza" (esta última disponible en Amazon Prime Video)—, María Dueñas reveló que "ya están trabajando en los guiones" para adaptar su libro "Las hijas del Capitán", publicado en el 2018.

"Hay mucho material narrativo de mis novelas suelto por el espacio", dijo la autora, quien después aseguró que, probablemente, "Sira" también sea llevada a una producción televisiva. Pero no por ahora, repuso. "Va a demorar un poquito, porque a mí me apetece que ahora llegue a los lectores, que la disfruten, aprecien e imaginen en sus fantasías", indicó.

No obstante, ofertas no le faltan a María Dueñas. Ella detalló que "Sira" ya "tiene enamorados llamando a su puerta". "De momento vamos a esperar un poco, pero antes o después sí que la podremos disfrutar". Sus lectores, no cabe duda, estarán atentísimos.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.