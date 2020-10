Mario Vargas Llosa en Enfoque de los Sábados. | Fuente: RPP

El escritor peruano Mario Vargas Llosa (MVLL), de 84 años, reflexionó sobre cómo le gustaría ser recordado en un futuro, tras su fallecimiento.

“Me gustaría que me recordaran como escritor. Yo creo que entre todas las cosas que he sido, he sido fundamentalmente un escritor, un creador de fábulas, de historias”, comentó en Enfoque de los Sábados.

“(Me gustaría) que prevaleciera esa idea, que es la idea que mejor me representa. Es lo que más me gustaría”, añadió el literato, quien también ejerció el periodismo y ha sido político, llegando incluso a ser candidato a la Presidencia del Perú, en 1990.

En ese sentido, MVLL también reconoció que le gustaría que su obra siga siendo leída por las futuras generaciones, al considerar que este “es el sueño de todo escritor”.

Vargas Llosa concedió una entrevista exclusiva a RPP Noticias en conmemoración de los diez años de haber obtenido el Premio Nobel de Literatura, una de las distinciones más importantes del mundo.

NUESTROS PODCASTS:

-‘Letras en el Tiempo’: Alfred Nobel, el hombre de los premios