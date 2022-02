Mario Vargas Llosa fue elegido como miembro de la Academia Francesa de la Lengua en noviembre de 2021. | Fuente: EFE

El escritor y Premio Nobel hispanoperuano Mario Vargas Llosa está "impaciente" de entrar en la Academia Francesa de la Lengua, reveló la secretaria perpetua de la institución, Hélène Carrère d'Encausse, en entrevista con la AFP.

"Lo acaban de elegir. Tiene que preparar su discurso, y la persona que lo recibe tiene que preparar el suyo. Eso toma su tiempo. Pero él está muy interesado (...). Está un poco impaciente", explicó la responsable de la Academia Francesa de la Lengua en entrevista concedida el lunes.

Vargas Llosa, de 85 años, fue elegido el pasado 25 de noviembre. Es la primera vez que un autor que no escribe en lengua francesa entra en esa institución fundada en 1635.

"Pide todo el tiempo que le mandemos cosas, visita el sitio internet, nos manda comentarios de forma permanente. Le apasiona [esta nueva aventura intelectual]", añadió Carrère d'Encausse.



El protocolo de la Academia Francesa

Esta historiadora de 92 años ostenta la secretaría permanente de la Academia (perpetua según la definición oficial de su cargo).

Según el rígido protocolo de la institución fundada por el cardenal Richelieu, los nuevos miembros son recibidos durante una ceremonia a puerta cerrada, en la que el candidato lee su discurso y un académico "anfitrión" le contesta.

"Ya le he dicho que no puedo hacer milagros. Él escribe; no es alguien que se duerma en lo laureles. Está interesado, y le parece que no es suficientemente rápido, sobre todo en el mundo actual. Pero en el mundo actual, en el que ya no hay nada fijo, las instituciones son algo fundamental", dijo la académica.

Dentro de la Academia Francesa de la Lengua, Mario Vargas Llosa ocupará el sillón 18 de la institución. Fue elegido con 18 votos a favor de los 22 miembros electores, donde hubo uno en blanco y dos abstenciones.

La última voz del 'boom' latinoamericano

Mario Vargas Llosa, novelista y ensayista, ya es miembro de la Real Academia de la Lengua Española desde 1994.

Es considerado el último representante del "boom" literario latinoamericano. Habla francés con fluidez, tras vivir unos años en París, a principios de la década de la década de 1960.

Su ingreso a la Academia Francesa de la Lengua no fue muy bien tomado por un grupo de intelectuales franceses, que en un artículo publicado en el diario Libération expresaron su rechazo a esta inclusión por considerar que el Nobel peruano tiene posturas políticas cercanas a la extrema derecha.

