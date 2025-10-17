Últimas Noticias
Falleció a los 35 años Baek Se-hee, autora del libro "Quiero morir, pero también comer tteokbokki"

Baek Se-hee, autora de las exitosas memorias
Agencia EFE

por Agencia EFE

Las memorias de Baek Se-hee, Quiero morir pero quiero comer tteokbokki, fueron un éxito de ventas en Corea del Sur y en el extranjero.

La surcoreana Baek Se-hee, autora del libro de memorias Quiero morir, pero también comer tteokbokki, falleció a los 35 años, anunció la Agencia Coreana de Donación de Órganos.

"Baek salvó cinco vidas gracias a la donación de sus órganos", informó la institución, que precisó que donó su corazón, pulmones, hígado y riñones, aunque no se han dado más detalles sobre su deceso.

En su libro, publicado en 2018, la autora combinaba memorias y autoayuda, y ofrecía detalles sobre las conversaciones con su psiquiatra acerca de sus sentimientos contradictorios, que le llevaban a querer morir, pero también a disfrutar de pequeños placeres como el tteokbokki, una popular comida callejera surcoreana que era su plato favorito.

Baek estudió escritura creativa en la universidad y cuando publicó su libro de memorias estaba trabajando como directora de redes sociales en una editorial. 

El testimonio de la depresión

Quiero morir, pero también comer tteokbokki, se publicó primero en coreano y en 2022 salió su versión en inglés, lo que lo convirtió en un éxito de ventas.

El libro llegó a la lista de los más vendidos del Sunday Times en el Reino Unido y obtuvo una recomendación en el New York Times.

En 2019 escribió Quiero morir, pero todavía quiero comer tteokbokki, en el que relataba su convivencia con la distimia, una depresión persistente de baja intensidad.

Baek Se-hee Corea del Sur

