“Quise acabar con todo”: hija de Bruce Willis revela que sufrió bullying por años por su parecido con su padre

La actriz relató en redes sociales que las burlas por su físico le provocaron profundo dolor, pero hoy afirma sentirse orgullosa de su identidad.

Tallulah, hija del actor Bruce Willis y Demi Moore, publicó un extenso y emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, en el que reflexionó sobre el bullying que sufrió durante su infancia y adolescencia debido a su gran parecido físico con su padre.

La actriz, de 31 años, recordó los duros momentos que vivió cuando era niña, especialmente tras ser objeto de burlas en sitios de entretenimiento y blogs de celebridades durante los años 2000. En su publicación, señaló directamente al bloguero Pérez Hilton, conocido por sus comentarios agresivos sobre figuras públicas en esa época.

“¡Dios mío! Esto me está poniendo tan llena y emocional esta madrugada. La cara, la sonrisa, me atrevo a decirlo, la barbilla (oye @perez, ¿recuerdas cuando acosabas a una niña de 13 años por dinero?) que me hizo querer terminar con todo, es ahora el regalo más precioso que me podrían otorgar”, escribió Tallulah.

La joven explicó que durante años sintió vergüenza por sus rasgos, especialmente por su mentón, el cual llegó a considerar “una enfermedad pecaminosa”.

“Solía no poder decir la palabra ‘barbilla’ en voz alta. Fue mi sucia enfermedad pecaminosa, el centro del escenario para que todo el mundo lo viera. ¡Qué niño maldecido fui por heredar este característico, alegre y expresivo rostro lleno de emoción!”, añadió.

Tallulah expresó su enojo con los adultos que promovieron el odio hacia su cuerpo, pero también orgullo por haber sanado esas heridas:

“Estoy enojada con los adultos que plantaron las semillas del odio propio, y estoy orgullosa de mí misma por el trabajo que he hecho para arrancar ese odio desde las raíces”.

Reacciones y apoyo de amigos y celebridades

Aunque Pérez Hilton no emitió una respuesta pública, la revista People informó que comentó en la publicación de la actriz: “Hola, por favor revisa tus mensajes privados”.

El post generó una gran ola de apoyo hacia Tallulah. Su hermana Rumer Willis le escribió: “Te amo mucho”, mientras que la modelo Sailor Brinkley Cook comentó: “Todos tenemos una historia con Pérez. Eres tan hermosa como poderosa”.

¿Qué dijo Tallulah sobre el estado de salud de Bruce Willis?

En marzo de 2022, la familia anunció que Bruce Willis había sido diagnosticado con afasia, una condición que afecta la comunicación, lo que llevó al actor a retirarse de la actuación. Posteriormente, en febrero de 2023, Emma reveló que Bruce también padece demencia frontotemporal.

En una entrevista en Today en septiembre pasado, Tallulah habló sobre la salud de su padre y comentó: "Está estable, lo cual, en esta situación, es algo positivo". Sin embargo, agregó: "Es difícil. Hay días dolorosos, pero hay mucho amor... Me ha enseñado a valorar cada momento y estoy segura de que seríamos mejores amigos. Sé que está muy orgulloso de mí".

Desde el diagnóstico de Bruce Willis, Emma se ha convertido en una firme defensora de la investigación sobre la demencia frontotemporal, buscando avances para encontrar una cura. Además, tras el fallecimiento de Gene Hackman y su esposa, Betsy Hackman, recientemente compartió un mensaje sobre la importancia de apoyar a los cuidadores.

