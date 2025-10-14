Arequipa: presentan diccionario inspirado en el universo literario de Mario Vargas Llosa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En Arequipa, se llevó a cabo la presentación de un diccionario inspirado en las palabras más emblemáticas de los libros escritos por Mario Vargas Llosa, nuestro premio nobel de literatura.

El evento contó con la participación del poeta español Luis García Montero, el antropólogo y ensayista colombiano Carlos Granés y Morgana Vargas Llosa, hija del recordado escritor peruano.

También estuvo presente el poeta peruano Alonso Ruiz Rosas, coordinador general del X Congreso Internacional de la Lengua Española, quien explicó cómo nació la iniciativa.

"Este diccionario es una propuesta del Instituto Cervantes, que ha reunido a cien autores de distintos países, todos unidos por la admiración a Mario Vargas Llosa y por la lengua que compartimos. Cada uno redactó un texto relacionado con una palabra vinculada a la obra o a la vida del escritor", señaló Ruiz Rosas en declaraciones a RPP.

Cien palabras para explorar la obra de Mario Vargas Llosa

El poeta detalló que no se trata de un diccionario con definiciones técnicas, sino de una obra literaria sobre los términos asociados al universo de Vargas Llosa. "Los editores seleccionaron cien palabras importantes en torno a su vida y su obra, y cada autor elaboró una composición a partir de una de ellas", explicó.

A Ruiz Rosas le correspondió desarrollar la palabra "Arequipa".

"Dije que Arequipa es la ciudad donde nació Mario Vargas Llosa. Aunque solo vivió seis meses allí, la llevó consigo siempre como una 'Arequipa portátil'. Por eso los arequipeños nos sentimos tan identificados con él y con su trayectoria", comentó.

Rosas también comentó sobre el término "huachafo", que fue asignado al ensayista colombiano Carlos Granés para su definición.

"Carlos es un magnífico ensayista y conoce muy bien la obra de Mario. Creo que la huachafería es un fenómeno universal. El término es peruano, sí, pero el mal gusto exagerado existe en todos los países y en todos los sectores sociales. Nuestra versión tiene peculiaridades entrañables y graciosas, pero es algo que se ve en todo el mundo", concluyó.

EL Diccionario Vargas Llosa ve la luz en Arequipa (Perú) como una "radiografía" de "las obsesiones" del Premio NobelFuente: Europa Press