Rafael Cadenas es autor de poemas memorables como "Derrota" y de libros de ensayos como "Literatura y vida" y "Realidad y literatura". | Fuente: EFE | Fotógrafo: Fernando Alvarado

El poeta venezolano Rafael Cadenas fue este jueves 10 de noviembre galardonado con el Premio Cervantes 2022, el máximo reconocimiento de las letras en español y dotado con 125 000 euros (144 800 dólares).



En rueda de prensa, el ministro español de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, informó del fallo del jurado de este galardón, que reconoce la figura de una escritora o de un escritor que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico.

Según el acta del jurado, otorgaron el Premio Cervantes a Rafael Cadenas (Barquisimeto, Venezula, 1930) por su "vasta y dilatada obra literaria", así como por la "trascendencia" de este "creador" que ha hecho de la poesía "un motivo de su propia existencia" y la ha llevado "a alturas de excelencia".

"Su obra es una de las más importantes y demuestra el poder transformador de la palabra cuando la lengua es llevada al límite de sus posibilidades creadoras, y destila la esencia deslumbrante de las palabras, en un territorio dual de sueño y vigilia, onda expresión de la existencia y del universo, dimensión a la vez mística y terrenal", valoró el jurado.



Rafael Cadenas afirmó sentirse orgulloso y agradecido de haber ganado el Premio Cervantes 2022. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Cabalar

Rafael Cadenas y su reacción tras ganar el Cervantes 2022

Este jueves, Rafael Cadenas dijo a EFE que se siente honrado y agradecido luego de conocer el fallo que le otorga el Premio Cervantes 2022. Una noticia que recibió vía telefónica en su casa, en Caracas, y que le tomó por sorpresa.

"Estaba revisando una libreta donde tengo apuntes que quiero publicar y en ese momento recibí una llamada de parte de un amigo español que me dio la noticia de la que, por supuesto, todavía no me he recuperado", dijo el poeta de 92 años, que intenta celebrar el premio con sus familiares mientras atiende numerosas llamadas.

El ganador del Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y del Internacional de Poesía Federico García Lorca-Ciudad de Granada no se esperaba la alegría, pues, según él mismo dice, ya había sido candidato en varias ocasiones a este premio que el año pasado ganó la poeta uruguaya Cristina Peri Rossi.

"No, yo no lo esperaba (...) de manera que todavía estoy bajo el efecto de esa noticia", remarcó.

Y, aún con la euforia de la primicia, añadió: "Me contenta, pero también me asusta porque es una responsabilidad enorme con relación, no solamente al idioma, sino a España, a Venezuela y a la situación en que nos encontramos en este momento".

Agradecido con España

El también ensayista y profesor reiteró su gratitud con España por esta distinción. "Yo le debo mucho a España porque los premios me han permitido sobrevivir, ya que la situación económica que tenemos es muy limitada. Es un agradecimiento enorme que tengo. Aparte del honor, está también esa ayuda que nos permite vivir", dijo.

Aunque con el paso del tiempo no está de acuerdo con su poema más emblemático, "Derrota", el Premio Cervantes 2022, el venezolano Rafael Cadenas, demostró en esos versos lo que ha marcado su trayectoria, su capacidad de expresar desolación, sosiego y belleza para hacer de la palabra una herramienta transformadora.

Cadenas es un autor que publicó su primer poemario, "Cantos iniciales", en 1946 y que desde muy joven combinó la literatura con la política, ya que militó en el Partido Comunista de Venezuela, fue encarcelado y vivió en el exilio durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en la década de los 50.

Nacido en Barquisimeto (estado de Lara, Venezuela) el 8 de abril de 1930, Cadenas reconoció al recibir este galardón que estaba "en desacuerdo" con su emblemático poema, 'Derrota' (1963), porque "todo ha resultado distinto a como aparecía", ya que se dio cuenta de que lo plasmado allí cuando tenía 32 años era distinto.

"Más que rebelde, trato de ser consciente porque la consciencia está por encima del pensamiento. La consciencia es la que ve el pensamiento", afirmó el autor en 2018.

El ministro de Cultura de España, Miquel Iceta, anunció que el poeta venezolano Rafael Cadenas fue galardonado con el Premio Cervantes 2022. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Borja Sánchez-Trillo

La obra de Rafael Cadenas

Para Rafael Cadenas es importante la veracidad en sus obras, que se caracterizan por un pensamiento filosófico que invita a reflexionar, tanto si lo recita él mismo, con su voz pausada, como si lo lee cualquiera de los seguidores de este autor, considerado como uno de los más importantes de Latinoamérica.

Comprometido con su país, Cadenas reconoció en 2015, cuando recibió el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca en España, que vivía con "temor" en su país —donde reside actualmente— y que el Gobierno de Nicolás Maduro "sí tiene parecido al régimen fascista" porque es "absolutamente antidemocrático".

Por eso, este poeta calificado de "persona humilde" por quienes le conocen busca en sus obras "tratar con mucha contundencia algunos temas políticos" de Venezuela.

De verbo directo y limpio, como si fueran dardos, en la poesía de Rafael Cadenas también resaltan 'Una isla', 'Intemperie', 'Los cuadernos del destierro', 'Memorial', 'Falsas maniobras', 'Gestiones' y 'Amante y Fracaso', esta última considerada por él mismo como una "respuesta involuntaria" a 'Derrota'.

Miembro de la generación literaria del 58, como ensayista Cadenas es autor de 'Literatura y vida' (1972), 'Realidad y literatura' (1979), 'Apuntes sobre San Juan de la Cruz y la mística' (1977, 1995), 'Reflexiones sobre la ciudad moderna' (1983), 'En torno al lenguaje' (1984) o 'Sobre la enseñanza de la literatura en la Educación Media' (1998), entre otros.

(Con información de EFE).

