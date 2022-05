Una relación tóxica es el escenario de la nueva apuesta literaria de Silvia Núñez del Arco, quien acaba de publicar "Si me dejas me mato". RPP Noticias conversó con la escritora sobre su más reciente novela. | Fuente: RPP Noticias

"Él tenía dieciocho y yo catorce. A esa edad, unas de las pocas cosas que yo sabía era que tendía a depender emocionalmente de la gente a la que quería. Y yo empezaba a querer a alguien cuando, de una manera o de otra, esa persona no estaba disponible para mí", escribe Silvia Núñez del Arco en el capítulo uno de "Si me dejas me mato", su más reciente novela (el quinto libro que publica) y en el que hace un ejercicio de memoria para poner en papel los detalles (y reflexiones) de la relación tóxica que vivió con Matías.

Al igual que sus anteriores libros, en esta novela, Silvia no solo cuenta detalles de lo que vivió a sus catorce años, sino que también convierte a los lectores en sus compañeros de viaje al recordar lo que pasó durante su adolescencia. RPP Noticias conversó con la escritora sobre el proceso que vivió al escribir esta novela y cómo el libro se convirtió en una terapia para reconciliarse con su yo adolescente.

El libro, a diferencia de los otros que has escrito, nos lleva a una Silvia adolescente, siendo consciente de ese 'primer amor' a los 14 años, ¿qué significó para ti ese trabajo de memoria para convertirlo luego en novela?

Fue terapéutico. Siento que me reconcilié con la Silvia adolescente a quien, por muchos años, le reproché haber estado en una relación tóxica por tanto tiempo.

A lo largo del libro, además de compartir los hechos y los sentimientos que tenías en ese momento, se intercalan reflexiones de una Silvia ya grande que ve a distancia lo que vivió durante su relación junto a Matías, ¿ha sido una especie de carta a tu Silvia del pasado en la que le das tu apoyo por lo que vivió?

Tal cual. He podido mirar con compasión a la Silvia adolescente y entender mejor que esa chica estaba más perdida de lo que sabía. La he abrazado y le he dicho que fue muy valiente en dejar esa relación para conocerse a sí misma. En la novela y en la vida real, mi personaje deja a Matías para estar consigo misma.

Al igual que en tus anteriores libros, tu narración es cercana al lector, haciéndolo parte de lo que cuentas, como si se tratase de un amigo con el que compartes esas experiencias, ¿cómo se dio la decisión de contar esta tormentosa relación en este libro?

Sentía que era una historia muy buena como para no contarla. También sentía que muchos de mis lectores se podían identificar con el libro. ¿Quién no ha tenido en algún momento de su vida una relación toxica? Ambos personajes principales se transforman por completo a lo largo del libro, como quizás se transformaron en la vida real.

Al final del libro, vemos a Silvia tomar una decisión importante en su vida: convertirse en escritora, ¿cómo te ha cambiado esa decisión, mirando ese momento a través del tiempo?

Fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Sin duda fue un salto al vacío, pero no he dejado de escribir, y ahora, con este libro publicado y la respuesta de mis lectores, confirmo que estoy donde tengo que estar.

Finalmente, ¿ya comenzaste a pensar en tu próxima aventura literaria o te tomarás un tiempo para disfrutar de la publicación de “Si me dejas me mato”?

Ya estoy tramando una nueva novela. La idea es no perder el ritmo con mis publicaciones, de ese modo mis lectores me sentirán presente. Al final eso es lo que busco con mis libros: reconciliarme con historias del pasado, sanar heridas del presente pero, sobre todo, que mis lectores se identifiquen con mis historias.

