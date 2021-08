Víctor Lozada lanzó este año "Discerpo", una novela distópica sobre un mundo despojado de emociones. | Fuente: Editorial Animal de Invierno

Los lectores que al inicio de la pandemia buscaron "La peste" de Albert Camus en busca de recursos para enfrentar el exilio en casa, ahora también pueden acercarse a "Discerpo" (Animal de Invierno), la novela distópica del narrador arequipeño Víctor M. Lozada Andrade que aborda los estragos de una crisis sanitaria y es capaz de leerse como una crónica de nuestros días. Y, al igual que el título del novelista francés, deja una estela de preguntas.

Escrita inicialmente en el 2017, los eventos del libro son fruto exclusivo de la imaginación del autor. "No investigué nada de pandemias y siempre llego a la conclusión de que si uno piensa en ellas, todas las consecuencias son lógicas: obviamente habrá cuarentenas, personas en contra, información sobre el virus, luego información en contra de esta información, que generará que la gente deje de creer en instituciones", comentó en entrevista con RPP Noticias.

En el mundo creado por Víctor Lozada, un virus denominado "discerpo" altera la capacidad de las personas para sentir alegría y tristeza. Vaciados de emociones, observan la realidad mediante los prismas del cálculo y la objetividad que les permite conducirse por la vida solo con la razón. Hay quienes adquieren una visión desencantada, pero también los que ven en esta ausencia de sentimientos un paraíso.



Un periodista, narrador de esta historia cuyo tono se debate entre el ensayo, la crónica y la ficción especulativa, es el encargado de recoger los testimonios y las impresiones alrededor de esta pandemia para ofrecernos un panorama amplio sobre un fenómeno mayor: la incapacidad de sentir. "Para mí, la pandemia era solo una herramienta para lograr que este cambio en la humanidad se lleve a cabo. Lo principal era llegar al efecto de la pandemia: que la gente pierde sentimientos y emociones", sotuvo el autor, que en el 2018 había dado muestras de su habilidad narrativa en "El sueño de cerbero" (2018).

Como con la COVID-19, al principio hay pocas certezas sobre lo que es discerpo, el virus que deshumaniza al planeta en tu novela. ¿Te parece que nos acercamos lentamente a esta distopía sin necesidad de un patógeno?



Creo que vamos a lo contrario. Nos dejamos llevar mucho por emociones de manera incorrecta. Esta adrenalina que muchos sienten cuando reciben atención al publicar cosas en redes sociales, es un sentimiento. Esta necesidad de proyectarse por redes sociales, desesperarse cuando no llegan a cierto número de likes es un sentimiento. Y no es la mejor forma de vivir. Inclusive en el tema político, con esas campañas de "no votes por el odio", hay una referencia a un sentimiento. Yo no diría que nos estamos yendo a un mundo discerpo, sino a uno donde somos controlados por emociones y que no necesariamente nos llevan a un mundo mejor.

Que hayas elegido como protagonista a un reportero no es azar. Por momentos, el tono de reportaje ofrece una sensación de objetividad propia de alguien contagiado de discerpo. ¿A eso respondió la elección de tu narrador?

Yo quería una perspectiva personal que a la vez tenga información externa, perspectivas de otras personas son lo que pasaba incluso en otros lugares del mundo. En algún momento pensaba que esta persona sea un político —tenía la perspectiva de su mundo cercano y otra más macro—, pero no me gustó. La otra opción fue un periodista, que me daba la posibilidad de que converse con otras personas y empiece a indagar qué sienten, cómo cambian sus vidas.

Me da la impresión de que el mayor desafío para escribir este libro pasó por alcanzar un lenguaje que tradujera la falta de emociones en tu personaje.

Completamente. Mi primera novela es de terror y entablaba muchas emociones. Tratas de generar miedo al lector y para eso necesitas que los personajes tengan mucho miedo. Acá se me dificultó muchísimo, porque corría el peligro de que la persona sea muy aburrida. Porque como no tiene emociones y tiene este lenguaje neutro, pues eso me puso cadenas en las manos y no pude hacer escenas que podrían ser emocionantes. Si estaba acordándose de algo de su pasado, como estar en peligro de muerte o algo por el estilo, tendría que relatar una escena de peligro, pero sin emociones. Fue sumamente difícil y esa es una de las razones por las que no es una novela larga.

Pienso que su humanidad pasa por el hecho de ser conciente de su propia falta de emociones.

Sí, estoy de acuerdo. En la novela vemos cómo nos relacionamos casi con todo a través de emociones. Un ejemplo es el padre del protagonista [un artista enfermo de discerpo] que ya no puede pintar. Nosotros nos relacionamos por el arte a través de las emociones. Sin ellas, no se puede ni disfrutar un atardecer. Evolutivamente, las emociones surgieron para hacernos tomar decisiones y tratar de interpretar nuestro mundo. Para eso sirven. Ahora, las emociones no necesariamente nos llevan a buenos lugares.

Leyendo "Discerpo" pensaba también en Mersault, el protagonista-narrador de "El extranjero" de Albert Camus. ¿Ha marcado tus lecturas el existencialismo francés?

Hay un personaje que sí tiene que ver con "El extranjero" de Camus, que es el jefe del reportero, el Chief. Él vive, porque ha creado un propósito en su vida, que es su trabajo. Pero al perder sentimientos y emociones, pues esa persona se convierte en Mersault, que es completamente apática y no ve el sentido de su vida. Solo una persona puede tener propósitos si tiene sentimientos, porque es la única forma de enlazarse.

¿Encuentras un diálogo entre "Discerpo" y tu primera novela "El sueño de cerbero"? En la primera había también una manipulación mental, solo que hecha por una criatura.

Cada vez que escribo, lo hago porque tengo una pregunta que hacerme a mí mismo. En "El sueño de cerbero" fue: ¿qué tan subjetiva es la realidad que vivimos? En "Discerpo" es: ¿qué tanto esa relación entre nosotros y la realidad está hecha a través de sentimientos y emociones? Definitivamente hay una línea, incluso con la tercera novela que vengo escribiendo. Yo, como persona, quiero crear mi propia filosofía de vida, dudar de absolutamente todo. Y todas mis novelas es un pedacito de esta filosofía que trato de crear.

Ante la enunciación de estas preguntas mayores, ¿por qué no abordarlas mejor en un ensayo?

Durante la pandemia intenté escribir un libro donde destile absolutamente todas las cosas que creo, y sí, tengo una versión, pero está siendo tan difícil... Siento que sale muy complicado, enredado, y la única forma en la que me siento más cómodo es a través de historias.

