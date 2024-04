Concierto de Maná, Ultra Perú 2024, teatro y cine: actividades en la agenda cultural de esta semana

Teatro

Entre colinas y senderos

La obra es una ficción interpretada por dos actores quienes a través de seis personajes entre el drama y la comedia buscan conmemorar a los miles de víctimas que quedaron atrapadas entre un grupo subversivo que buscaba el poder por medio del terror y de un gobierno que abusó de su poder para cometer actos de corrupción y crímenes de lesa humanidad.

Cuándo: jueves 18 y viernes 19 de abril se presenta, a las 8 p.m.

Dónde: Centro Cultural de la PUCP

Cuenta Latinoamérica

Walter Jaramillo sube al escenario para adentrarnos a los mundos de Gabriel García Márquez, Julio Ramón Ribeyro y Mario Benedetti a través de tres cuentos. Será un viaje fantástico por las historias “El ahogado más hermoso del mundo”, “Los gallinazos sin plumas” y “La noche de los feos”. Ingreso gratuito. Capacidad limitada.

Cuándo: miércoles 17 y jueves 18 a las 7:30 p.m.

Dónde: Británico de Pueblo Libre (Av. Bolívar 598). / Británico San Borja (Av. Javier Prado Este 2726)

Cuéntame Shakespeare: Mucho ruido por nada

En esta producción teatral, el público podrá disfrutar de una experiencia cultural donde el amor, la amistad, el respeto y la verdad se verán representados en este clásico de la literatura británica. Ingreso gratuito.

Cuándo: sábado 20 de abril a las 11:30 a.m.

Dónde: Británico de San Miguel (Av. La Marina 2554)

Manual para la primera muerte

Es una historia que intenta tomarse con humor temas como la muerte, la reencarnación y las diferencias religiosas, al confrontar al público con el miedo que les genera enfrentarse a creencias que no son las suyas, y más aún si es ante una autoridad cínica, desgastada y vaciada de contenido, mercantilizada. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro, a través del WhatsApp 993486978

Cuándo: de jueves a sábados hasta el 20 de abril

Dónde: SALA 1 de Piso 1 Teatro (Jr. Leoncio Prado 150, Miraflores)

El estadio la Universidad Mayor de San Marcos será el nuevo escenario para el concierto que Maná ofrecerá en Lima el 17 de abril. Fuente: IG: @mana

Conciertos

Maná

La banda mexicana liderada por Fher, llega a nuestra capital después de su última visita en 2018. Por medio de las redes oficiales de la agrupación, anunciaron su gira por Latinoamérica donde Perú está incluido. La gira de Maná ya ha deleitado a más de 110 mil personas en Latinoamérica, ofreciendo clásicos del rock en español y temas emblemáticos que han marcado la historia de la música. La banda mexicana llega con el auspicio de Oxígeno.

Cuándo: miércoles 17 de abril a las 9 p.m.

Dónde: Estadio San Marcos

Homenaje a Queen

El coro del Británico presenta un variado recorrido musical a través de una emocionante selección de los mejores éxitos de la banda británica Queen. Ingreso gratuito.

Cuándo: miércoles 17 a las 7:30 p.m.

Dónde: Británico de San Miguel (Av. La Marina 2554)

Start me up!: Tributo a The Rolling Stone

Conmemorando más de seis décadas de la banda británica, se llevará a cabo un recorrido que incluirá clásicos como “Sympathy for the Devil”, “Paint it, Black” y “You can’t always get what you want”. Ingreso libre

Cuándo: jueves 18 de abril a las 7:30 p.m.

Dónde: Británico de San Miguel (Av. La Marina 2554)

Ultra Perú 2024

El Ultra Perú regresa con su edición en el año 2024. Al ser un evento de un fin de semana completo, pasará a tener una mayor cantidad de DJ que el año pasado. El line up final tiene grandes nombres como Hardwell, Armin van Buuren, KSHMR, Mathame W&W, Adam Beyer, CamelPhat, Stephan Bodzin, entre otros.

Cuándo: sábado 20 y domingo 21 de abril

Dónde: Estadio de San Marcos

Este es el line up final del Ultra Perú 2024.Fuente: IG: @ultraperu

Exposiciones

El ombligo del mundo

La reconocida actriz Cécica Bernasconi cumplirá el deseo de su padre, el fallecido artista Carlos Bernasconi, tras anunciar que mostrará la exposición artístia El obligo del mundo en el Cusco.

Cuándo: de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 8:00 pm. / sábados y domingos de 11:30 a.m. a 7:00pm.

Dónde: Mantay- Galería de Arte (Calle San Agustín #400 Hotel Palacio del Inka, Luxury Collection, Cusco)

El primer peruano

El libro de Ricardo Ráez Reátegui describe la vida de Gómez entre esos dos mundos y toca clásicos temas juveniles como el amor, las diferencias de clases sociales, la amistad y las complicadas relaciones familiares, entre otros. El primer peruano fomenta el interés por la historia del Perú y España en la época de la conquista y es un estimulante para la lectura de las obras de Garcilaso.

Cuándo: jueves 18 de abril a las 7.00 p.m.

Dónde: Bar Estación8 (Vivanco 415, Pueblo Libre)

Proyección especial de Vaguito

En colaboración con la Fundación Vaguitos de 4 Patas y Cinemark, todas las personas interesadas en asistir a la proyección de Vaguito podrán hacerlo llevando consigo un kilo de comida de can en bolsa sellada (Alimento seco para perros) y previo registro en el siguiente link. Los alimentos recolectados durante esta iniciativa se donarán a la Fundación Vaguitos de 4 Patas, dedicada al cuidado y protección de los animales sin hogar en nuestra comunidad. Además, podrán ver la película con sus mascotas.

Cuándo: sábado 20 de abril a las 11:30 a.m.

Dónde: Cinemark Jockey Plaza

El actor Julián Legaspi protagoniza la película peruana "Vaguito".Fuente: Cinecolor Films

Podcast recomendado En la Independencia del Perú hubo nombres de gente humilde que lejos de los militares y pensadores sacrificaron su vida por el mismo ideal pasando a la historia por ello. José Olaya es de los más conocidos y aquí te contamos por qué. Dicho en el Perú | podcast EP01 | José Olaya: “Mi último deseo es que se me entierre con esta escarapela que se me confiscó”