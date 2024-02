Concierto de Alkilados y más actividades en la agenda cultural para esta semana

Teatro

Perú que bacán

Una puesta en escena de un niño de 7 años se muestra reacio a asistir a la fiesta patronal en el pueblo de su abuelita. Sin embargo, cambia de parecer cuando su mamá le relata la historia que la abuela solía contarle cuando ella era pequeña. Entrada libre.

Cuándo: viernes 09 de febrero a las 6:00 p.m.

Dónde: Británico de Surco (Av. Caminos del Inca 3581)

El viaje de Rutsí

Un cuento que relata la travesía de un pequeño genio de la selva que anhela convertirse en humano para poder conocer a una niña. Cuando ella enferma, este geniecillo, llamado Rutsí, pide al Padre Río que lo transforme para poder ayudarla.

Cuándo: viernes 09 de febrero a las 6:00 p.m. / sábado 10 de febrero a las 11:30 a.m.

Dónde: Británico de San Juan de Lurigancho (Av. Próceres de la Independencia 1531) / Británico de Surco (Av. Caminos del Inca 3581)

La vida es sueño

La vida es sueño es un clásico que sobrevive en el tiempo y llega en esta oportunidad con una escenografía 100 % eco-amigable y vestuarios hechos de materiales reciclados. Una obra perfecta para nuestros días, donde lo importante es no olvidar que, ya sea en sueño o no, siempre se debe hacer el bien.

Cuándo: hasta el 17 de marzo (sábados y domingos 4:00 p.m.)

Dónde: Teatro La Plaza (Larcomar, Mal. de la Reserva 610, Miraflores)

La poción de la verdad

Esta hilarante comedia se centra en Berta, una joven estudiante, quien está embarazada de Manuel, su novio, pero todavía no se ha atrevido a decírselo. Y es que no sabe qué hacer, si decírselo o no, cuál será su reacción, ¿estará dispuesto a tener un hijo suyo? Con Jesús Neyra, Andrea Luna, Fabiola Vargas, Pedro Olórtegui y Bernardo Scerpella. Las entradas se pueden adquirir en Joinnus o en la boletería del teatro el mismo día de la función. Entrada general 45 soles.

Cuándo: va hasta el 3 de marzo, de jueves a domingo (jueves a sábado a las 8:00 p.m .y domingo a las 7:00 p.m.)

Dónde: Teatro Lucía (C. Bellavista 512, Miraflores)

THIS IS NOT (an act of love & resistance)

Es una pieza musical y coreográfica para nueve artistas, cuatro intérpretes de instrumentos de viento y cinco bailarinas, las mismas que juntas, invocan diferentes imaginarios en torno al aire, a través de la danza, la música y el ritmo de la palabra. Entradas en Joinnus.

Cuándo: miércoles 7 de febrero a las 8:00 p.m.

Dónde: Teatro NOS PUCP (Av. Camino Real 1037, San Isidro)

Conciertos

Perú Afroandino Meets The Beatles

Peru AfroAndino” juega a experimentar con acentos afroperuanos, andinos y dinámicas de funk, jazz y rock, intuyendo así, algún sabor nuevo que sacarle a la música. La energía rítmica del folclore costeño y andino del Perú vibra hoy fresca y contemporánea, misteriosa y sensual. Entrada libre.

Cuándo: jueves 08 de febrero 7:30 p.m.

Dónde: Británico de Surco (Av. Caminos del Inca 3581)

Criollos Románticos

Un concierto dedicado a la amistad y el amor en donde María Elena Pacheco en el violín y Ernesto Hermoza en la guitarra, ofrecen un repertorio selecto de canciones que rinden homenaje a este sentimiento. Entrada libre.

Cuándo: Jueves 08 de febrero a las 7:30 p.m.

Dónde: Británico de San Borja (Av. Javier Prado Este 2726)

Alkilados Love's Carnival

Alkilados, acompañado de los dj’s del momento Dj Asto, Dj BryanFlow, Dj Ayona y Dj Pia Van Oortd. Los cuáles formarán parte de esta espectacular noche de fiesta única. Gozzo Festivale viene con un concepto de escape total para el disfrute de lo oyentes en este verano. Dress code: sport elegante. Entradas en Joinnus.

Cuándo: sábado 10 febrero a las 9:00 p.m.

Dónde: Club Cultural Lima - Jardín Tennis (Av Alameda Sur 1530, Chorrillos)

Con los huevos colgando

El grupo Chabelos celebrará con sus fanáticos el cumpleaños de Sergio Galliani y el primer concierto del año. Nuevo show del nuevo disco y los temas de siempre.

Cuándo: sábado 10 de febrero a las 10:00 p.m.

Dónde: Sargento Pimienta (Av. Bolognesi 757, Barranco)

Cine al aire libre

Cuatro chicos y esto (2020)

Un grupo de niños que pasa unos días de vacaciones en la ciudad de Cornwall descubren en la playa a un ser mágico con el poder de hacer sus sueños realidad. Es gratuito. Espacio Pet Friendly.

Cuándo: jueves 8 de febrero a las 7:30 p.m.

Dónde: Cultural Station del Británico (Jr. Bellavista 538, Miraflores)

El viaje de Javier Heraud

Una cinta en la que Ariarca, sobrina nieta de Javier Heraud, reconstruye la vida del poeta, quien fue asesinado a los 21 años en la selva del Perú en 1963. A pesar de su corta edad, Heraud dejó un legado fundamental para la poesía peruana, que Ariarca descubrirá a través de fotografías, cartas y otros objetos personales. Se dispondrán colchonetas y asientos para adultos mayores y personas con discapacidad. El público puede traer también sus propias mantas. El ingreso es libre, pero con capacidad limitada.

Cuándo: jueves 8 de febrero a las 7:00 p.m.

Dónde: Explanada del LUM (Bajada San Martín 151, Miraflores)

Exposiciones

Fetiche Pop!

El artista plástico Paolo Torres presenta su primera exposición individual trabajada con herramientas tecnológicas de última generación como la inteligencia artificial, presenta íconos de la cultura pop vistos a través de un colorido filtro kitsch y realzados por elementos de la industria de la moda, el diseño digital, la historia del arte y la botánica.

Cuándo: de martes a domingo, de 11 a.m. a 6 p.m.

Dónde: Sala 107 de Casa Fugaz (Jr. Constitución 250, Callao Monumental)

