Perú impulsa su atractivo cinematográfico en EE.UU. a través de 'Film in Peru'

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) lanzó la estrategia 'Film in Peru' en The DGA Theater Complex de Los Ángeles, Estados Unidos. Con esto, se busca consolidar a Perú como un destino cinematográfico de primer nivel internacional.

Daniel Córdova, director de Promoción de Inversiones de Promperú, encabezó la iniciativa, destacando las oportunidades de inversión extranjera en la industria audiovisual peruana, que ofrece una experiencia integral a través del talento profesional, diversidad de destinos y servicios conexos.

Además, se presentaron dos casos de éxito: Bruno Canale de APU Productions compartió la experiencia de filmar "Transformers: El despertar de las bestias", mientras que Miguel Valladares, CEO de Tondero, habló sobre la serie "La Reina del Sur" Temporada 3. Reuniones con estudios cinematográficos estadounidenses, respaldadas por la Motion Picture Association (MPA), exploraron oportunidades de filmación y fortalecieron lazos para futuros proyectos.

Dato. En los últimos 5 años, 'Film in Peru' ha respaldado más de 20 producciones. Entre ellas, la película “Dora and the Lost City of Gold”, la serie: “Andes Mágicos”, la película “Don’t Look Up”, la película “Transformers: Rise of the Beasts”, la serie “La Reina del Sur Temporada 3”, la película “Paddington in Peru”, entre otros.