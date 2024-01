Wendy Ramos: “El clown me ha servido muchísimo, incluso para lidiar con la muerte”

Aunque la conocimos por el divertido programa Pataclaun a finales de los años 90, Wendy Ramos ha trazado su propio camino en el cine, el teatro y la literatura. Además de su destacada carrera en el entretenimiento, ha triunfado como autora, con libros exitosos como Mi fiesta es mía y Perronejo. Su versatilidad también se ha extendido a la docencia y a la oratoria como conferencista.

“A mí el clown me enseñó muchas cosas. A pesar de que no estoy usando la nariz desde que cerré Bola Roja en 2016, lo siento todo el tiempo conmigo”, comentó en una entrevista con el programa Encendidos de RPP. “Me ha servido muchísimo para muchas cosas... cosas tan complicadas como, por ejemplo, cómo lidiar con la muerte, que es un tema difícil”.





¿Cómo ha influido el clown en Wendy Ramos?

Wendy Ramos compartió que la influencia del clown en su vida ha sido profunda, brindándole la oportunidad de encontrarse consigo misma: “Yo dejé de pensar en reírme de mí misma y empecé a mostrarme tal cual soy, sin miedo y sin ego, sin querer demostrarle nada a nadie, sin la intención de hacer reír”. “El clown me ha ayudado a ver todo lo que me pasaba de otra manera”.

“Hay gente que está toda la vida fingiendo para hacer lo que los demás esperan que uno sea”, explicó Ramos. “Quería mostrar una imagen de mí. Estaba muy preocupada con cómo me veían, si les gustaba a la gente o no le gustaba, si me querían o no me querían. El clown fue acercando esa imagen que yo quería dar al mundo, a lo que de verdad soy”.

Ahora, la actriz nos presenta Clown al rescate, una conferencia de 90 minutos, programada para el 2 y 3 de marzo, en la que compartirá cómo el clown ha impactado positivamente en su vida y carrera. “Estoy segura de que esos 10 tesoros que he rescatado del clown, les van a servir para tener una nueva y más ligera perspectiva ante la vida y sus desafíos”, explica.

¿Qué más está haciendo Wendy Ramos?

Mientras se prepara para su próxima conferencia, Wendy Ramos también se alista para el estreno de la cuarta entrega de la saga Padre no hay más que uno", programado para julio de 2024 en España. La película está dirigida por Santiago Segura, recordado por su trabajo en Torrente, el brazo tonto de la ley.

“Grabamos entre agosto y octubre de 2023. Me dijeron que iba a ser en Canarias. Pensé que sería una escena, pero fue toda la película. Estuvimos más de un mes. Fue una maravilla, fueron vacaciones pagadas”, recordó. “Santiago es muy divertido, además es un buen director, tiene clarísimo que es lo que quiere”.

¿Cómo salvó Pedro Suárez-Vértiz a Wendy Ramos?

Wendy Ramos sorprendió al compartir en cuenta de Instagram cómo el desaparecido Pedro Suárez-Vértiz la ayudó a dejar de lado un vicio que, con el tiempo, podría haberla llevado a una muerte lenta. En el post, mencionó que, en la década de 1980, solía fumar en diversos lugares, incluso en el salón de clases de la Universidad de Lima,

"Ay, qué cólera nos dio a los fumadores enceguecidos por el tabaco, ¿quién se atreve a atentar contra mi libertad, mi puchito amado?", recordó Ramos. Luego, prosiguió diciendo: "Era Pedro. Le tomó bastante tiempo y energía, movió cielo y tierra, no se cansó de ir en contra de la corriente, persistió y lo consiguió".





Clown al rescate

Fecha: sábados 2 a las 8 p.m. y 3 de marzo a las 5:30 p.m.

Lugar: Gran Teatro Nacional

Entradas en Joinnuns.

