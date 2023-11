Agenda cultural: conoce las actividades culturales para la última semana de noviembre

Se acaba el mes, pero las actividades culturales no paran. Conoce qué puedes hacer la última semana de noviembre. Échale un vistazo.

Para finalizar noviembre 2023, tenemos novedades en teatro, exposiciones y conciertos. En la agenda cultural programada para estos días destacan varias actividades que pueden realizarse junto a familiares y amigos. La oferta es variada para los interesados.

Teatro

Más Tropiezos De Mastropiero

Tras 55 años de exitosa trayectoria, el conjunto humorístico-musical Les Luthiers anuncia su despedida definitiva de los escenarios. Con el elenco 2019, estrenará su nuevo espectáculo que gira en torno a una supuesta entrevista culta, aguda, documentada y ejemplificada al mítico creador de las obras de Les Luthiers, Johann Sebastian Mastropiero. En el transcurso de esa entrevista se rememora, con oportunos ejemplos musicales y escénicos, buena parte de la vida del compositor, desde sus primeros fracasos hasta los más recientes.

Día: miércoles 22 de noviembre a las 8 p.m.

Lugar: Gran Teatro Nacional

Inkarri

Desde una perspectiva contemporánea, a través de 8 movimientos de la danza de tijeras, se narra la iniciación del danzante, quien se cuestiona y lentamente abraza su lado andino, transformándose en Supaypa Wasin Tusuq. Ingreso gratuito. Capacidad limitada.

Día: jueves 23 de noviembre a las 7:30 pm.

Lugar: Auditorio Británico de Surco (Av. Caminos del Inca 3581)

Mi fiesta de cumpleaños

el montaje de creación colectiva parte de la inquietud de su director por revisar su niñez y orfandad, tomando como principal inspiración su cortometraje “Monólogos alrededor de mis padres” (2022). En esta experiencia inmersiva, la obra pretende que los actores reflexionen sobre su relación con sus padres, parejas, amistades y sus hijos, en un esfuerzo de encontrar colectivamente respuestas que por años han estado buscando. Entradas a la venta en Joinnus.

Lugar: sábado 25 de noviembre a las 8:00 p.m.

Lugar: El Galpón Espacio (Av. Cipriano Dulanto 949 - Pueblo Libre)

Danza de la esperanza

El proyecto nació con la visión de proporcionar a jóvenes en condición vulnerable, una plataforma creativa donde pudieran canalizar su energía de manera positiva, fomentando su crecimiento personal y fortaleciendo los lazos comunitarios a través del arte.

El cuerpo de baile estará acompañado por la Orquesta Sinfónica del Británico. El programa incluye la suite del ballet Cascanueces de Tchaikovsky, la suite N° 1 Op.46 de Edvard Grieg, "Cortejo" de Gabriel Fauré y Las Hébridas de Mendelssohn.

Día: lunes 27 de noviembre a las 7:00 p.m.

Lugar: Teatro Segura (Jirón Huancavelica 257, Cercado de Lima)

Conciertos

The Cure

Después de años de espera, los fanáticos peruanos de The Cure pueden celebrar, ya que la famosa banda de rock británica está lista para su gira, y Perú será uno de los escenarios privilegiados de este espectacular evento.

El concierto de The Cure en Lima marcará el inicio de su gira por Sudamérica, donde participará como headliner de los festivales Primavera Sound. Los fanáticos peruanos tendrán la oportunidad de presenciar un show propio de la banda, en el que se espera un setlist lleno de éxitos y canciones que han dejado huella en la historia del rock. Entradas a la venta en Teleticket.

Día: miércoles 22 de noviembre

Lugar: Estadio San Marcos

Concierto Coral

El Coro General de la Universidad Nacional de Música es una de las agrupaciones musicales más antiguas de la institución, conformada por alumnos de las secciones de Estudios Preparatorios y Superiores de diferentes especialidades. Su repertorio abarca composiciones del periodo renacentista al contemporáneo de música a cappella y con acompañamiento instrumental o sinfónico coral. El ingreso será libre.

Día: jueves 23 de noviembre a las 7:00 p.m.

Lugar: Teatro NOS de la PUCP (Av. Camino Real 1037, San Isidro 15073)

With the Beatles

Con motivo de celebrar los 60 años del mencionado disco de The Beatles, la banda peruana BeatBang, le rendirá tributo, busca rememorar completamente en vivo los 14 temas de este disco que contiene canciones como All My Loving, Till There Was You, I Wanna Be Your Man o Money (That’s What I Want) los cuales acompañarán a éxitos musicales de sus otros trabajos discográficos como Hey Jude, Here Comes The Sun, She loves you o Let it be.

Día: viernes 24 de noviembre a las 11:00 p.m.

Lugar: Cocodrilo Verde (Francisco de Paula Camino 226 – Miraflores)

Corina Bartra

La cantautora, intérprete, música y percusionista peruana regresa a Lima para ofrecer un concierto en el que presentará sus temas de Jazz, Fusión y Música del mundo. Su carrera es reconocida internacionalmente. Tuvo la oportunidad de cantar en el 2015, en los Latin Grammy sesiones acústicas en Nueva York, el más valioso evento auxiliar del Grammy. En el concierto del Cocodrilo Verde la acompañarán músicos de alto calibre como Henry Campos Pérez en la percusión, Óscar Torres Castañeda en la batería, Miguel Soto en el teclado, Renato Goyzueta en el saxofón y Felipe Pumarada en el bajo.

Entradas a la venta en Joinnus y en la boletería del local el mismo día.

Día: miércoles 29 de noviembre a las 8:30 p.m.

Lugar: Cocodrilo Verde (Calle Francisco de Paula Camino 266, Miraflores)

Exposiciones

Magia y circo

Crash siempre soñó con ser parte del circo y solo necesita una oportunidad para demostrar al público de lo que es capaz. Un espectáculo para toda la familia, lleno de magia, malabares en el suelo y acrobacias.

Día: sábado 25 de noviembre a las 11:30 a.m.

Lugar: Auditorio Británico de Surco (Av. Caminos del Inca 3581)

La forma construida

El libro es un análisis crítico y una lectura detallada que desentraña el desarrollo de la forma y la composición arquitectónica en la capital peruana. Desde el emblemático Edificio La Fénix Peruana, diseñado por Enrique Seoane, hasta la imponente presencia del Banco de Crédito del Perú (BCP), concebido por BCP Arquitectónica, cada estructura es desglosada en textos críticos que exploran la esencia de la arquitectura moderna.

El conversatorio contará con la participación de Enrique de Anda, reconocido arquitecto e historiador mexicano con una trayectoria académica reconocida internacionalmente. El evento se realizará a través de Zoom y al registrarse haciendo click aquí, se podrá participar en un sorteo para ganar un ejemplar electrónico del libro.

Día: jueves 23 de noviembre a las 7:00 p. m.