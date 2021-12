El próximo primero de febrero se iniciarán las celebraciones del Año Nuevo Chino, cuyo animal será el tigre de agua. | Fuente: Andina

El 2022 está cada vez más cerca y con él, una de las festividades más celebradas del mundo: el Año Nuevo Chino. En esta oportunidad, caerá el martes primero de febrero. Como es costumbre, cada año es dominado por un animal, y el de este será el tigre de agua.

A diferencia de la celebración occidental, que se rige por el calendario solar, en China distribuyen su año de acuerdo con el calendario lunisolar, que se guía de los movimientos de la luna. En ese sentido, cada mes comienza con la luna nueva y su quincena coincide con la luna llena.

Así, el Año Nuevo Chino se festeja durante quince días, desde la Fiesta de la Primavera, en la víspera de la segunda luna nueva desde el solsticio de invierno, hasta la Fiesta de los Farolillos, en la primera luna llena del año.

El calendario chino es el más antiguo registrado por los historiadores, al datar del 2637 antes de Cristo. Está compuesto por ciclos de 60 años, y estos, a su vez, de ciclos de 12 años, cada de uno de los cuales está relacionado con un animal.

El 2022 será el año del tigre de agua

Al igual que el calendario solar u occidental, el chino se divide en doce meses. Esto también se aplica para su zodiaco, que está simbolizado por doce animales: la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo; los cuales, en este orden, conforman el ciclo de doce años mencionado líneas arriba.

Sin embargo, en China la correspondencia zodiacal se da por años. Por ello, es tradición otorgar un animal a las personas nacidas en un año determinado. Las características de dicho animal determinarían el carácter e, incluso, la suerte del nacido.

Este 2022 será el del tigre de agua, considerado el rey de todas las bestias. Este animal se caracteriza por su fuerza y valentía. Las personas que nacen bajo este signo suelen ser pasionales y cargadas de energía. No es raro que les guste liderar y sean independientes, aventureros e impulsivos. En su vida en pareja, se muestran fuertes y seductores, por lo que deben tener cuidado con su carácter, muchas veces excesivo.

Las personas nacidas en los años 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 y 2010 estarían regidas por las cualidades otorgadas al tigre de agua. Así no hayas nacido en estos años, es de buena suerte usar alguna prenda con el diseño del tigre de agua, durante las fechas en que se lleva a cabo esta celebración.





