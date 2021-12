Esta tradicional celebración se lleva a cabo desde hace más de cuatro mil años. | Fuente: EFE

El Año Nuevo Chino es una de las celebraciones más importantes de la comunidad asiática. Además de China, abarca países como Corea del Norte, Singapur, Hong Kong, Malasia, Vietnam y Corea del Sur. La festividad dura 16 días y es el equivalente a celebrar Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo.

Lo tradicional es que muchas familias aprovechen esos días para tomarse unas vacaciones, viajar y celebrar junto a sus seres queridos. En la cena se opta por comer cerdo o pescado para traer la abundancia y la buena suerte; así como lanzar fuegos artificiales para ahuyentar todo lo malo en el nuevo año.

¿POR QUÉ CAMBIA DE FECHA CADA AÑO?

El Año Nuevo Chino, también llamado "La Fiesta de la Primavera" o "Año Nuevo Lunar", se realiza desde hace más de cuatro mil años. Esta celebración asiática no cuenta con una fecha fija y para conocerla se debe hallar el día de luna nueva más próximo al comienzo de la primavera, normalmente esto ocurre entre el 21 de enero y el 20 de febrero en el calendario gregoriano.

RITUALES

Como suele darse en este tipo de festividades, en el Año Nuevo Chino también se tiene la costumbre de realizar rituales para atraer la fortuna; el más conocido es el de las monedas, que consiste en poner a diario dos monedas en una bolsita roja.

EL AÑO DEL TIGRE DE AGUA

Para celebrar el 2022, la comunidad asiática le dice adiós al año del Buey para darle la bienvenida al año del Tigre de agua, un animal que simboliza la dualidad entre la paciencia y la confrontación. Como lo muestra su conducta, el tigre se acerca de a poco a lo quiere, pero una vez que se decide toma el impulso y triunfa.

Como protagonista del horóscopo chino, El Tigre de agua representa una etapa en la cual las personas deberán permanecer alineadas con sus valores e intereses para perseverar. Es un período lleno de trampas y peligros, por lo que la figura de este animal intenta enseñar el valor de la supervivencia a través de la racionalidad.

¿CUÁNDO SE CELEBRA EL AÑO NUEVO CHINO EN 2022?

La celebraciones del Año Nuevo Chino 2022 empiezan el martes 1 de febrero. Como día festivo, la población asiática tendrá 7 días libres desde el 31 de enero hasta el 6 de febrero de 2022.



Las celebraciones del Año Nuevo Chino tradicionalmente duran 16 días, desde la víspera del Año Nuevo Chino hasta el Festival de las Linternas, donde se realiza la danza del dragón; es decir, del 31 de enero al 15 de febrero.

FECHAS IMPORTANTES

Las fechas más importantes del Año Nuevo Lunar Chino 2022 son estos tres días:

- Nochevieja el 31 de enero de 2022

- Día de Año Nuevo el 1 de febrero de 2022

- El Festival de las Linternas el 15 de febrero de 2022

.

