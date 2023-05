Antony Starr en Lima: Lo que dejó la presentación de 'Homelander' en Perú Comic Con 2023

El actor neozelandés Antony Starr, que alcanzó fama por dar vida al villano Homelander en la serie 'The Boys', pisó el suelo peruano para participar en la Perú Comic Con 2023 el último 30 de abril durante un encuentro con sus seguidores que tuvo lugar en el Arena 1 del distrito de San Miguel.

Eran casi las 6 p.m. cuando Starr, luego de tomarse fotografías con sus fanáticos, se subió al escenario. Allí, ante la mirada atenta de sus visitantes, agradeció a quienes le expresan su apoyo y afecto, y contó cómo es que Donald Trump y Superman le sirvieron de inspiración para dotarle de una personalidad singular a Homelander.

El personaje de Antony Starr, conocido como Vengador en Hispanoamérica, está lejos de ser un superhéroe virtuoso en 'The Boys'. Su espíritu corrupto y vanidoso lo convierte en un antagonista, que será combatido por el agente Billy Butcher (Karl Urban).

Antony Starr: ¿Qué superpoderes le gustarían tener?

Al contrario de su personaje en "The Boys", Antony Starr es sencillo, amable con su público y abierto a relatar detalles de su profesión. Y de sus aficiones, por supuesto. Porque en el Perú Comic Con 2023, afirmó que Thanos, el villano de los Avengers, es uno de sus personajes predilectos.

"Josh Brolin es un tremendo actor", sostuvo el intérprete, rodeado por algunos panelistas. Asimismo, hizo una broma sobre los superpoderes que le gustaría poseer. "Me encantaría volar, puedes hacer lo que sea y luego salir volando. Además, me gustaría hacer que los estacionamientos desaparezcan, tengo demasiadas multas", afirmó.

Por último, en el cierre de su presentación, Antony Starr se fotografió con los asistentes al encuentro. La estrella de Nueva Zelanda participará en este evento el 1 de mayo.

Michal Rosenbaum en el Perú Comic Con 2023

Además de Antony Starr, hay otro invitado internacional que se presentó el 27 de abril y repetirá plato este 1 de mayo en el Perú Comic Con 2023. Se trata del actor estadounidense Michael Rosenbaum, conocido por encarnar al villano Lex Luthor en la serie 'Smallville', basada en la historia del superhéroe más icónico de DC, Superman.

Rosenbaum también formó parte del elenco de producciones como 'Guardianes de la Galaxia 2', 'Bringing Down The House', 'Sweet November', 'Sorority Boys', 'Urban Legends', entre muchas otras. Su voz le dio vida a Flash en la serie animada 'La liga de la justicia', en la que también encarnó a otros personajes.

Antony Starr, como se recuerda, alcanzó gran popularidad gracias a 'The Boys', pero ya antes había participado en otros proyectos, como 'Banshee', 'American Gothic', 'Lowdown', 'Tricky Business', 'Rush', 'Outrageous Fortune', o sus interpretaciones en las películas 'Bliss', 'Spies and Lies', 'No.2', 'Wish You Were Here', entre otras.

