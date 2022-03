El actor de "The Boys" Antony Starr fue condenado a un año de presión suspendida, por agredir a un joven en un bar. | Fuente: AFP

El pasado 2 de marzo, el actor australiano Antony Starr fue detenido por la policía de Alicante, en España, por agredir a un joven en un bar. Un día después, el intérprete de Homelander en la serie de Prime Video “The Boys” se declaró culpable y fue condenado a un año de prisión.

Según informó el medio Información, de Alicante, Starr, de 47 años, se presentó ante el juzgado esposado. La fiscal pidió 18 meses para el actor, pero la pena fue reducida a 12 meses, debido a que él mismo reconoció la agresión y, además, se le aplicó la atenuante por consumo de alcohol.

Puesto que el actor no tiene antecedentes, la jueza acordó la suspensión de la pena por un lapso de dos años. Si durante este periodo Antony Starr comete algún delito, irá a prisión.

Asimismo, por acuerdo entre los abogados del actor y los del joven agredido, Starr deberá pagar una indemnización de 5000 euros.

Antony Starr se encontraba grabando la última película del director Guy Ritchie en la ciudad de Alicante. Según informó el mencionado medio, el incidente no provocó que el rodaje se detuviera, y continuará durante todo el mes de marzo.

¿Por qué fue detenido Antony Starr?

El actor neozelandés Antony Starr fue detenido por la policía de Alicante, España, por haber agredido a un joven en un pub. Starr es mejor conocido por interpretar a Homelander (Patriota), el villano que se hace pasar por superhéroe en la serie “The Boys”, de Amazon Prime.

Según ha informado el diario alicantino Información, el incidente se produjo en la madrugada del 2 de marzo, en un pub de una céntrica avenida de Alicante. Starr, de 47 años, propinó dos puñetazos a un joven de 21 años, tras lo cual lo agredió con un vaso de vidrio en el rostro. El joven terminó con un corte en la ceja y una ambulancia lo llevó a un hospital, donde le pusieron cuatro puntos de sutura.

Tras escuchar los hechos, el actor fue arrestado y llevado a la comisaría provincial de Alicante, donde ha pasado la noche. Allí se están haciendo las diligencias correspondientes, tras lo cual deberá responder al sistema judicial.

Antony Starr se encontraba en Alicante debido a que estaba participando en la última película de Guy Ritchie, “The Interpreter”, que será protagonizada por Jake Gyllenhaal.

El testimonio del agredido

El medio Información logró hablar con el joven agredido por Antony Starr, de nombre Bathuel, quien dijo no conocer al actor; incluso, cuando se lo dijeron, pensó que se trataba de una broma. Él ha dicho que entró al pub a eso de una de la madrugada y que se puso a conversar con las camareras, a quienes conocía.

Sin embargo, muy cerca de ellos, había un hombre "que estaba que se caía, de lo borracho que iba", y que también estaba acompañado. Tras pedirle al acompañante que calmara al actor, este último comenzó a insultar a los jóvenes y empujarlos.

Fue cuando el joven decidió defenderse, que Antony Starr lo habría agredido, dando dos puñetazos, uno en la mandíbula y otro al lado de un ojo. En ese momento, el actor fue expulsado del local y el joven fue a limpiarse al baño.

Cuando salió del local, Antony Starr lo esperaba fuera del local. Nuevamente se fueron a los golpes, hasta que llegó la policía, que lo separó y detuvo al actor.

Antes de la llegada de la policía, el actor habría amenazado en repetidas oportunidades al joven. “No sabes con quién te has metido, no sabes quién soy yo y lo que has hecho. Has cometido el error de tu vida y te voy a buscar. Quiero matarte”, recordó Bathuel.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.