El proyecto "Archivo de la mujer peruana" interviene portadas para visibilizar logros históricos de la población femenina en dos siglos de la vida republicana. | Fuente: Archivo de la mujer peruana

¿Cómo veríamos las portadas de los periódicos de épocas antiguas si las mujeres fueran protagonistas de la historia del Perú? La hemeroteca digital “Archivo de la mujer peruana”, creada por Karen Bernedo y Carlos Risco, busca recuperar y visibilizar los logros históricos de las figuras femeninas a través de portadas “impostoras”, es decir, que nunca existieron, pero que en este caso toman la exposición de los medios de prensa para ser noticia como nunca lo fueron antes.

Karen Bernedo, antropóloga visual y curadora, cuenta en comunicación con RPP Noticias que ella venía haciendo una investigación hemerográfica y observó que había “un vacío en el retrato y la visibilización de los logros de las mujeres” durante la etapa republicana de los diarios impresos. Eso la llevó a trabajar junto al artista visual y pedagogo Carlos Risco.

El proyecto “Archivos impostores para la recuperación histórica de la memoria de las mujeres”, del que se origina la hemeroteca digital, ganó los Estímulos económicos para la cultura del Ministerio de Cultura en el 2020 y la exposición de portadas se lanzó digitalmente el pasado 18 de octubre.

“Con Carlos ideamos esta forma de reinterpretar la historia, cómo podríamos darle una vuelta de tuerca a la forma en que el relato mediático sea relacionado con los logros y protagonismos de las mujeres. Lo importante que es para generar un imaginario de nación en la cual también estemos incluidas las mujeres también son los medios de comunicación”, detalla Bernedo.

“Había una poca equivalencia en la manera cómo ocurrieron en la construcción mediática de los periódicos las noticias que le dan un realce o enaltecen ciertos logros de varones”, agrega Risco. “Apareció esta oportunidad y perspectiva de poder incorporar utilizando este símbolo o esta imagen tipo portada para poder plantear un camino distinto a la lectura crítica de cómo se han construido esos roles, la ciudadanía e ideas sobre la igualdad de derechos también”.

Portada del Archivo de la mujer peruana. | Fuente: Archivo de la mujer peruana

Las mujeres que hicieron historia en el Perú

El “Archivo de la mujer peruana” se compone de fuentes hemerográficas de toda clase, recogidas por Karen Bernedo en su investigación, en ámbitos como la política, educación, trabajo, cultura, deporte y fuerzas del orden. “Son los ámbitos en los cuales me parece que, por un lado, se han obtenido los derechos”, asegura la antropóloga visual.

“Hay una serie de estrategias que se han hecho para que las mujeres que aparezcan en la portada para crear otro imaginario de cómo las mujeres podemos aparecer en la prensa”, sostiene sobre el proyecto que busca diferenciarse de cómo realmente se imprimían las portadas siglos atrás: “En la prensa de época las mujeres solo aparecíamos en la página de sociales”.

Las portadas del “Archivo de la mujer peruana” también permiten llegar de forma mucho más didáctica y “abre la posibilidad de trabajar talleres e instrumentos pedagógicos”, señala Carlos Risco. “Reconoces que es una portada de medios de comunicación y sirve como provocación para entablar estos diálogos que puedan cuestionar la manera en cómo se ha ido construyendo esa información”, añade.

“Archivos impostores para la recuperación histórica de la memoria de las mujeres”, que ganó los Estímulos económicos para la Cultura, se compone de este repositorio digital de portadas, talleres educativos y una próxima exposición física, la cual su cocreadora considera que podría ser “itinerante” para el mayor acceso en la ciudad. Conoce más del “Archivo de la mujer” peruana aquí.

Archivo de la mujer peruana: Conoce las portadas "impostoras" que visibilizan sus logros históricos. | Fuente: Archivo de la mujer peruana

Portada del Archivo de la mujer peruana. | Fuente: Archivo de la mujer peruana

Visibilizar el rol de las mujeres peruanas en la historia

En julio del año pasado, RPP Noticias conversó con las historiadoras Scarlett O’Phelan y Magally Alegre para el informe especial “Mujeres frente a la Independencia del Perú: Historias que deben contarse en el Bicentenario”, para el cual ambas especialistas estuvieron de acuerdo en que la figura femenina ha sido tergiversada en capítulos de la historia del Perú y debe ser revisada y vuelta a contar sin sesgos en la enseñanza escolar.

“Es lo que se ha hecho normalmente con las figuras femeninas. Siempre es una amante o simplemente es la rabona, que también al final terminan diciendo que son las amantes de los soldados, aunque eran a veces hermanas, esposas o madres”, aseguró la autora de libros de la Independencia y Túpac Amaru. Agregó que también “tenían un compromiso de una participación política”.

Por su parte, Alegre consideró que es necesario visibilizar la participación de las mujeres y no quedarnos con esa imagen del discurso pasado, una idea que se ha repetido durante 200 años sobre el rol que cumplían las mujeres: “Eso no nos ha permitido darle visibilidad a aquellas que, teniendo una acción importante, podemos no recordar sus nombres”.

“También es una cuestión social, es mucho más difícil asignarle un protagonismo histórico a una mujer trabajadora, indígena o quechuahablante que hacerlo con una figura que tiene una presencia en su momento dentro de la prensa, un nombre social o abrir las puertas de su casa para una tertulia. Esa mirada de historia social que reclama esas otras voces es también necesaria y, sobre todo, necesita ser incorporada en la enseñanza en la historia”, manifestó.

