Huánuco: esta es la programación de actividades por el 486° aniversario de fundación de la ciudad

Huánuco, una de las ciudades más emblemáticas del centro del país, conmemora este 15 de agosto su 486 aniversario de fundación española, destacando su historia, riqueza cultural y espíritu resiliente. Conozca el cronograma completo de las actividades oficiales que reafirman el legado histórico de esta ciudad fundada en 1539.

Presentación oficial de las actividades por los 486 aniversario de Huánuco | Fuente: RPP | Fotógrafo: Municipalidad Provincial de Huánuco

Cultura, turismo y reactivación económica

El programa de celebraciones oficiales incluye cultura, fiesta, turismo y folclore. Según manifestó el alcalde Antonio Jara Gallardo, cada evento será una oportunidad no solo para compartir, sino para reactivar la economía local mediante el turismo: “Aquí disfrutarán del mejor clima del mundo, de sabores que evocan historias y del cariño de un pueblo que sonríe con el corazón”, indicó.

Este año por primera vez se llevó a cabo el Primer Gran Concurso de Danzas Intergerencias, colorido evento que tuvo lugar en el frontis del palacio municipal y que contó con la participación de seis gerencias, las cuales presentaron diversas danzas tradicionales de esta región.

Además, usted puede disfrutar hasta el 8 de agosto de las Noches Culturales que se desarrollan a partir de las 7:00 p.m. en la Plaza de Armas de la ciudad de Huánuco.

Diferentes gerencias municipales participaron del primer gran corso de Danzas Intergerencias | Fuente: RPP | Fotógrafo: Municipalidad Provincial de Huánuco

Con entusiasmo participaron en el primer gran corso de Danzas Intergerencias | Fuente: RPP | Fotógrafo: Municipalidad Provincial de Huánuco

¡Belleza que inspira!

Evelyn Sotomayor Escudero, Jely Irigoin Campos, Lorena Torres Vásquez, Luciana Marín Ramírez, Valeria Quiñonez Trejo, Alanís Pajuelo Vela, Georgia López Colquier y Aracelly Romero Cuyubamba, son las ochos candidatas que este año se disputan la corona y el cetro de Miss Huánuco 2025 en su tercera edición.

La elección será el 9 de agosto, a partir de las 7:00 p.m. en la Plaza de Armas y con acceso libre a toda la población. Antes de esta noche de belleza y glamur, las candidatas fueron presentadas en el parque Santo Domingo, uno de los espacios emblemáticos del centro de la ciudad.

Este año una de las presentaciones más llamativas que tuvieron las jóvenes candidatas fue la de vestidos de la época colonial, evocando a las mujeres de antaño.

Son ocho las candidatas que este año buscan convertirse en Miss Huánuco 2025 | Fuente: RPP | Fotógrafo: Municipalidad Provincial de Huánuco

Corona y banda que lucirá la candidata que se convierta en Miss Huánuco 2025 | Fuente: RPP | Fotógrafo: Municipalidad Provincial de Huánuco

Música y baile para todos

También la música estará presente en tres conciertos sinfónicos: uno que se realizará en el distrito de San Borja en la ciudad de Lima el 9 de agosto; el segundo el 11 de agosto a las 7:00 p.m. en el auditorio San Luis Gonzaga de Huánuco; mientras que el último será el 14 de agosto a las 6:00 p.m. en la Plaza de Armas de la ciudad.

Lo que muchos esperan es el Choque de Bandas, programado para el lunes 11 de agosto a partir de las 5:00 p.m. en la Plaza de Armas. Aquí son tres las bandas que se enfrentaran al ritmo de sus fuertes acordes, golpes de tambor, coreografías, interpretación y puesta en escena, que promete levantar al público de sus asientos.

Para los amantes del rock, podrán disfrutar en el Día del Rock Huanuqueño, un evento que busca promover la creación musical en la región y que este año celebra su edición número 24 se llevará a cabo el 13 de agosto en la Laguna Viña del Río, a partir de las 4:00 p.m.

Dentro de la programación de aniversario, también se disfrutará de las Noches Culturales | Fuente: RPP | Fotógrafo: Municipalidad Provincial de Huánuco

Día central: Actos protocolares y desfile folclórico

El día central del aniversario 486 de la ciudad de Huánuco es el 15 de agosto. Pero antes, la noche del 14, los huanuqueños se congregarán en la Catedral para participar de la misa solemne en honor a la Virgen de la Asunción, patrona espiritual de la ciudad. La ceremonia religiosa está programada para las 7:00 p.m. y marca uno de los momentos más emotivos y tradicionales de las festividades.

Las celebraciones oficiales comenzaron a las 7:00 a.m. con la tradicional misa Tedeum en la Catedral de Huánuco, seguida por el izamiento del Pabellón Nacional y el discurso del alcalde. Luego, las autoridades se dirigirán al salón San Sebastián para la tradicional firma simbólica del Libro de Oro.

El desfile folclórico es uno de los eventos más esperados del aniversario que reúne a instituciones educativas, asociaciones culturales y delegaciones invitadas. El recorrido inicia en la alameda, atraviesa la Plaza de Armas y culmina en el complejo de Paucarbamba. A mitad del evento se realiza una emotiva pausa para el recorrido de la Virgen de la Asunción.

Finalmente, y como cierre de las actividades, el 24 de agosto, a partir de las 7:00 a.m. de forma simultánea en la Catedral de Huánuco, la Plaza de Armas y la iglesia San Cristóbal, se realiza la octava en honor a la Virgen de la Asunción, ícono de devoción huanuqueña.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Huánuco participó en las Noches Culturales por el aniversario | Fuente: RPP | Fotógrafo: Ministerio de Cultura Huánuco