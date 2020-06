La directora del Ballet Municipal de Lima, Lucy Telge, se refirió al acoso contra el docente Brian Gomez. | Fuente: Ballet Municipal de Lima/Captura de pantalla

Lucy Telge, directora del Ballet Municipal de Lima, rechazó totalmente los ataques contra el profesor de ballet Brian Gómez. Hace unos días, vía redes sociales, la institución realizó una transmisión con el docente, pero tuvo que ser finalizada frente a una serie de comentarios homofóbicos.

“Hemos rechazado lógicamente. Ese día se cerró la clase, porque esos comentarios fueron proporcionados por gente que no tiene idea de lo que es cultura. Desgraciadamente, hay mucho acá en el Perú todavía”, dijo la maestra de ballet a cargo del Ballet Municipal de Lima.

Pese a los prejuicios muy presentes en la sociedad peruana, Telge contó a RPP Noticias que ahora recibe varones cada vez más jóvenes en su escuela. Algo que no se veía en otras épocas, cuando los hombres aficionados al ballet esperaban ser mayores para poder aprender este arte.

🛑 Sigue nuestra transmisión EN VIVO con esta clase de ballet para varones a cargo de Brian Gómez. #QuédateEnCasa Publicado por Ballet Municipal de Lima en Viernes, 5 de junio de 2020

“En el estudio de ballet que tengo antes tenía muy pocos muchachos. Los que venían eran ya un poco mayores contra la voluntad de sus padres muchas veces. En cambio, ahora los padres traen a los niños para que hagan la clase de ballet desde los 3,4,5,6 años”, agregó. “Esto ya ha cambiado mucho y depende, mayormente, de la familia, que sea culta y sea aficionada al arte para que lo inculque desde niños”.

La directora del Ballet Municipal de Lima considera que las personas se expresan de cierta manera en base a la ignorancia. “Esos muchachos que han hecho estas barbaridades se ve que desgraciadamente provienen de un sector que no conoce de arte”, comentó. “El ballet es una disciplina muy fuerte, muy exigente. De manera que, te sirve para todo en la vida”.

LA RESPUESTA DE BRIAN GOMEZ

En comunicación con Radio Capital, el profesor Brian Gomez se refirió a los ataques en su contra, durante la transmisión desde la cuenta del Ballet Municipal de Lima en Facebook e Instagram.

“Mi novia me dice que teníamos que cortar la transmisión porque había comentarios muy feos. Cuando yo termino es que me doy cuenta de la magnitud de ese tipo de comentarios hacia mí y la institución”, expresó el bailarín cubano de 22 años.

Las reacciones negativas afectaron mucho Brian Gomez, y por ello, agradece el apoyo que recibió de diferentes personas. “Mi mamá me enseñó a que tengo que quitarme las cosas malas de encima. Poco a poco, con el apoyo de todo el público, el Ballet Municipal de Lima y la familia, se me fue quitando”, añadió.

BALLET EN CUARENTENA

Durante la cuarentena, el Ballet Municipal de Lima viene ofreciendo clases virtuales para que la compañía continúa sus actividades frente la pandemia. “Nuestra principal entrada es la taquilla del teatro cuando damos las funciones, y como ahora no podemos hacerlo, verdaderamente estamos pasando por un momento muy difícil”, explica Lucy Telge.

“Pero me da un gusto enorme ver cómo los mismos bailarines se ofrecen para dictar diferentes clases (…) No queremos que muera la compañía”, asegura la directora del Ballet Municipal de Lima. “El grupo de bailarines que tenemos es muy lindo, porque tienen amor por el arte y el ballet, ya que los sueldos que podemos pagarles no son como los que pagan en otras partes”.