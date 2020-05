Día Internacional contra la Homofobia: La constante lucha para frenar el rechazo hacia la comunidad LGTBI

Muchas entidades que apoyan a la comunidad LGTBI preparan sus actividades de manera online para seguir luchando por sus derechos. | Fuente: Traveler

La pandemia del nuevo coronavirus ha paralizado las actividades de todos, ya que no se puede salir a las calles. La inmovilización social es una contra para las marchas colectivas que exigen el reconocimiento de derechos o esperan una respuesta por parte del Gobierno frente a situaciones de discriminación o exclusión.

Todos los 17 de mayo se conmemoran el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia gracias a la Organización Mundial de la Salud (OMS), entidad que, en 1990, dejó de definir la homosexualidad como una enfermedad mental.

Sin embargo, la cuarentena tiene su parte negativa y afecta a las personas con diferente orientación sexual. Los prejuicios contra los gays sigue siendo un tema que da que hablar. Y para aclarar este tópico, RPP conversó con Víctor Molina, coordinador de Movilización de Amnistía Internacional, entidad que lucha por los derechos de las personas.

LUCHA CONSTANTE

“En el ámbito global, las marchas han sido suspendidas; sin embargo, la lucha a favor de los derechos de las personas en LGTBI no se detiene”, asegura. La entidad prepara una petición dirigida al Congreso para que apruebe tres puntos importantes.

“La primera es que se reconozca el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, la segunda es el reconocimiento de la identidad de las personas trans y la tercera es que se garantice la legislación que tipifica los crímenes de odio que son motivados por orientación sexual o identidad de género”, señaló Molina.

Además, el coordinador de Amnistía Internacional notó que la cuarentena obligatoria ha afectado mucho a las personas trans. ¿La razón? Aquí lo explica:

“El nuevo coronavirus ha desnudado una cuestión clave que tiene que ver con la urgencia de que se reconozca la identidad para las personas trans y esto se dio a raíz de la medida del Ejecutivo que hacía ‘pico y placa’ de género que afectó mucho a estas personas. Pudimos ver a la autoridad humillándolos”.

Cuando el presidente Martín Vizcarra aclaró lo del ‘pico y placa’ en las personas, se hizo visible el problema de la comunidad. En ese sentido, Víctor Molina asegura que según su monitoreo, “hay un enorme interés y apoyo para que se reconozca la identidad de los trans. De esto depende sus vidas, ya que en América Latina la expectativa de vida de las mujeres trans no llega a los 35 años, porque discriminan y violentan a estas personas”.

Uno de los puntos que exigen al Congreso es reconocer el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio y fundar una familia. | Fuente: Amnistía Internacional Perú

Resaltó que en esta cuarentena obligatoria, muchas organizaciones peruanas se han unido para hablar sobre cómo combatir la discriminación por medio de las redes sociales:

“Hay un abanico de organizaciones que, como nosotros, hacen charlas sobre género y diversidad en el contexto de la COVID-19 y también necesidad que hay y retos para combatir la violencia diferenciada que existe”.

De acuerdo con las estadísticas de Amnistía Internacional, Perú es uno de los países más atrasados de la región en cuento a legislación LGTBI a la par de Venezuela y Paraguay; sin embargo, Molina ve el vaso medio lleno, porque vio mucho activismo por la comunidad que también se va movilizar por las redes sociales, ya que no podrá salir a las calles.

“En Amnistía Internacional sacaremos un material didáctico que se llama “Cuenta regresiva hacia la equidad” que tiene que ver con la lucha por el acoso escolar con motivos de homofobia y transfobia".

Para sobrellevar y hacer conciencia sobre la situación, esta organización lanzó un concurso donde participaron muchos jóvenes: “Érika Ochoa fue quien ganó, es de Fe y Alegría 17 de VES y nos trae un cuento bonito de lo que es la orientación sexual y cómo se vive en los colegios”. Contiene algo que falta en el país: respeto.

“AMOR ES AMOR”

Josué Parodi, gestor cultural, actor y comunicador egresado de la PUCP, quien también tiene un podcast con sus mejores amigos al que llamaron “Calla Cabro”, como una manera de sacarle la vuelta a esta frase tan violenta, también conversó con RPP sobre lo que significa el 17 de mayo para la comunidad LGTBI.

En época de cuarentena, ve como tarea difícil luchar contra los prejuicios, ya que las redes sociales, las plataformas digitales y la interacción virtual ha generado bastante contenido homotransfóbico.

“Los memes e insultos no se hacen esperar”, asegura Josué. “Además de llegar desde diferentes direcciones con mayor facilidad, nadie se hace responsable de estos ataques, porque casi nunca hay sanciones o porque es muy fácil crearse un perfil falso”.

“Sin embargo, la tarea, al igual que como en el espacio público, debe ser el denunciar, alzar la voz y exigir nuestros derechos. Lo que no es fácil, sin duda, porque no estamos en la misma situación de vulnerabilidad. Para apoyo, pueden contactarse con organizaciones como 'Más Igualdad' Perú o PROMSEX”, comenta el actor peruano.

El aislamiento obligatorio y la pandemia por la COVID-19 es un reto para las personas con diferente orientación sexual ya que se encuentran más vulnerables dentro sus casas.

Josué Parodi asegura que el aislamiento y la pandemia es un reto para las personas con diferente orientación sexual ya que se encuentran más vulnerables dentro sus casas. | Fuente: Instagram | @JosueParodi

“Antes de la cuarentena, en la mayoría de los casos, las personas LGBTI no podían acceder con facilidad a servicios de salud, trabajo, educación u otros por su orientación sexual o identidad de género. Con la pandemia encima, las dificultades se incrementan por la falta de oportunidades y por el crecimiento de la discriminación basada en el miedo. Todo esto lamentablemente se desencadena en crímenes de odio”, recalca Parodi.

El gestor cultural plantea dos puntos en los que en un lugar están las personas vulnerables quienes son rechazadas, y en el otro, las autoridades quienes no están capacitadas en su totalidad para tratarlos con respeto.

“Al no reconocer la identidad de las personas trans en su DNI, cuando salieron a la calle en el “pico y placa de género”, se expusieron a maltratos. Es por ello que es urgente que existan marcos legales que protejan nuestros derechos y promuevan una educación con enfoque de género. De esta manera, se podrá combatir la discriminación estructural con la que lidiamos”, aseguró.

Por otro lado, Josué Parodi rescata que la lucha contra la igualdad seguirá demostrándose por Internet y será más fuerte ya que no se puede salir a las calles, y será más el Día Internacional contra la homofobia. El artista reitera que son personas como los demás y su diferente orientación sexual no es motivo para discriminarlo. Lo único que pide la comunidad es “empatía, educación y amor”:

“Somos humanos y merecemos tanto respeto y derechos como los y las demás. Para mucha gente, el amor o las identidades LGBTI son motivo de burla, rechazo y odio. Sin embargo, combatir esta mentalidad requiere de empatía, educación y, por qué no, de amor. No es tan difícil: el amor es amor”.

MÁS IGUALDAD

Debido a la emergencia y a la cuarentena, se han incrementado los casos de violencia; por ese motivo, el colectivo “Más Igualdad” y Alexandra Hernández, directora ejecutiva de esta organización, mantendrán informada a la población para que no tengan miedo de denunciar. ¿Cómo se puede disminuir las estadísticas?

En la web y en las redes sociales de “Más Igualdad” compartirá rutas de denuncia, qué hacer si sufres algún tipo de discriminación y también qué tipos de discriminación existe, pues es diferente lo que sufre una persona trans que un bisexual.

Además, en Facebook cuentan con un espacio que tiene como nombre “Botiquín emocional”, donde psicólogos brindan atención gratuita cuatro veces por semana. Sin embargo, en tan solo una semana muchos se han comunicado buscando orientación y ayuda.

“Los casos de discriminación, especialmente en menores de edad que están en sus casas con sus papás. Ellos están haciendo el trabajo escolar en casa y nos cuentan que están siendo discriminados por su orientación sexual”, asegura Hernández.

“Más Igualdad” coincide con Amnistía Internacional que estar confinados ha incrementado la violencia y es el hogar donde hay más agresiones.

“Hay chicas que sufren violencia verbal por parte del padre y de la madre, porque se dieron cuenta que no son heterosexuales; muchos chicos no tienen privacidad porque están metidos en sus casas y a veces los padres no los apoyan. Dentro de las agresiones, lamentablemente, el hogar es el espacio donde los menores de edad LGTBI, sufren más violencia. La familia es el primer espacio violento”.

A pesar de que no se podrán realizar marchas por el confinamiento, la comunidad LGTBI tendrá fuerte presencia en redes sociales. | Fuente: Facebook | Más Igualdad

A pesar de ello, Alexandra Hernández y la organización que lidera siguen trabajando de la mano con el Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo para lograr igualdad.

“No hay ninguna entidad del Estado que apoye netamente a la comunidad LGTBI. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en teoría, trabaja con nosotros. Ahí hay un par de mesas que se encargan de temas LGTBI, pero no es información que sale a la luz”.

“En las reuniones no hay registro si han detectado homofobia, transfobia en las casas. Es importante nuestro trabajo, no es algo que se esté compartiendo ni que se hable abiertamente y esta info es necesaria. Nuestra organización no tiene esa capacidad como entidades del Estado para llegar a toda la población”, asegura.

Tenemos una política transversal de la igualdad de género y no solo habla de la igualdad de hombre y mujer, también de los trans, homosexuales, bisexuales y más. Además, las normas sociales se ajustan a qué es un hombre y qué es mujer. Definitivamente, cuando hablamos de luchar contra la violencia de género, luchamos también contra la homofobia. No es completa si no se trabaja en conjunto con las personas LGTBI. Para ello, “Más Igualdad” lanzará información sobre el Día Internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia para que las personas entiendan que la lucha no para ni en confinamiento.

“Vamos a sacar información sobre el 17 de mayo, porque es importante este día. Es importante reconocer que existe lo que es la homofobia, que es distinto a la transfobia y bifobia y queremos habar sobre estas diferencias que existe, porque no todos los de la comunidad LGTBI somos gays, pero apoyamos. Informaremos un poco más de este día y cómo podemos denunciar los actos de violencia”, agregó.