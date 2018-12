Jaze conversó en exclusiva con RPP Noticias tras su participación en la Batalla de los Gallos 2018 | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: César Geldres

El rapero argentino Wos se coronó campeón de la Final Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2018 que se realizó en Argentina. El 'freestyler' estuvo acompañado de su público que lo apoyó de principio a fin.

Precisamente, ese mismo público argentino también tuvo un respaldo increíble para el representante peruano Jaze, quien perdió contra el subcampeón Aczino, en una batalla de rap que merecía un mejor resultado para el representante nacional.

En el encuentro de octavos de final Jaze dejó rimas memorables en la competición y protagonizó una de las batallas más ovacionadas de la primera ronda de la Batalla de los Gallos 2018.

El rapero peruano habló en exclusiva con RPP Noticias tras su gran participación en la Final Internacional y aseguró que volverá a intentar el campeonato internacional el próximo año.

"Se me vio que quería ganar la batalla. Siento un poco de tristeza de no haber rapeado más tiempo, a mí me gusta la música y me hubiera gustado estar más tiempo en el escenario. La batalla fue muy pareja, pero creo que Aczino se merecía ganarla", dijo Jaze tras su eliminación del certamen.

"Muchas ganas, energía y amor por la patria resumen mi participación. Estuve pensando en Perú y en todos los peruanos que me estaban viendo. Dejé alma y corazón en mi batalla con Azcino, el último campeón y para mí el mejor de todos los tiempos", agregó el rapero peruano.

Tras haber conseguido el título nacional en 2018, Jaze se clasificó directamente para la Final Nacional de la Batalla de los Gallos 2019 en Perú y buscará el bicampeonato para volver al certamen internacional, que el próximo año será en España.

"Me hubiese gustado estar en la final y ganarla. Pero bueno, esto continúa. Nos vemos en la Batalla de los Gallos 2019 y voy a ganarla porque me quiero ir a España de todas maneras. No pararé hasta ser campeón mundial", finalizó Jaze.

El rapero peruano ingresó al circuito mundial del freestyle tras ganar el certamen nacional de Liga de Freestyle Profesional, los campeonatos Sangre Inka nacional e internacional, sus participaciones en los eventos Doble AA en Chile y en Argentina, y por ser el campeón nacional de la Batalla de los Gallos 2018.

¿QUÉ ES LA BATALLA DE LOS GALLOS?

Red Bull Batalla de los Gallos es una competencia de rap improvisado que desde el año 2005 provee una plataforma para el desarrollo de los mejores improvisadores del hip hop de habla hispana.

En los últimos años, se ha convertido en el evento internacional de batallas de improvisación más relevante que une a los países de Latinoamérica y España.

Las raíces de esta escena encuentran una profunda conexión tanto en el hip hop como en el estilo de improvisación de los trovadores tradicionales, evolucionando en Hispanoamérica a un estilo propio independiente del hip hop tradicional norteamericano.