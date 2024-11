Belleza natural y ‘smokey eyes’: las tendencias de maquillaje que llegan con fuerza este 2025

Lucir un maquillaje que asemeja la belleza natural cobró fuerza a lo largo del año. ¿Es una tendencia que se quedará? Expertas en el rubro comentaron qué maquillajes se usarán este 2025.

Es una regla implícita dentro de la moda: todo outfit va acompañado de un buen maquillaje que resalte y ayude a instalarnos en un determinado momento del tiempo. Pensemos en la moda de inicios de los 2000, donde los brillos cobraban protagonismo en la ropa y el maquillaje. Recordemos la moda de los años 60, donde las minifaldas y las pantys de colores causaban mayor impacto gracias a las sombras de colores que pintaban los párpados y al delineado grueso de color negro que agrandaba los ojos. La expresión de la mirada era un complemento más del look. O viajemos en el tiempo hasta el antiguo Egipto (entre el 3100 a. C. y el 332 a. C.), donde personajes como Nefertiti o Cleopatra creaban líneas gruesas que se dibujaban desde el ojo hacia arriba de él y tiempo después se le conocería como cat eyes. Estos ejemplos sirven para entender la importancia del maquillaje y las tendencias que dominan una década en específico.

Este año las tendencias de maquillaje estuvieron marcadas por abrazar lo natural con el popular make up no make up o el clean look, estilos atemporales que recrean el color natural de la piel y resaltan las mejillas con tonos rosas. ¿Es una tendencia que se quedará de cara al 2025? ¿Habrá otras nuevas? Consultamos con dos expertas en maquillaje y asesoría de moda para resolver estas dudas.

En búsqueda del maquillaje que regale unidad y se diferencie del resto

Mimi Burstein, psicóloga y asesora de imagen, tiene presente las palabras del make up artist Terry Barber, quien afirmó que las personas quieren llevar maquillajes más fáciles y ser únicos. Esto porque hace diez años las personas empezaron a parecerse entre sí y ahora buscan su individualidad. “Lo que se viene es ser eclécticos: combinar lo que ya se tiene con algo nuevo, porque no se trata de reemplazar todo lo que posees por lo que se ve en redes o editoriales (nota: aplica para todo y no solo para productos de maquillaje)”, recalcó Burstein.

Por su parte, Alana Avedaño Tapia, maquilladora profesional, indicó que la tendencia que cobrará fuerza el próximo año son los smokey eyes, estilo de los años 90 que consiste en aplicar sombras, generalmente de tonos oscuros, sobre el ojo y difuminarlas que asemeja al humo. “Veo con fuerza el delineador negro en la línea de agua, pero manteniendo una onda mucho más límpida [sin agregar mucho producto]. Además, el maquillaje de alto contraste, al estilo Mónica Bellucci, lo veo por todas partes”, adelantó Avedaño como tendencia que cobrará fuerza el otro año.

¿Qué productos de maquillaje serán los indispensables este 2025?

Como se ha mencionado, el make up no make up seguirá en tendencia el próximo año. Y, para recrear ese look, Alana Avedaño recalcó que “es primordial realizarse un skincare previo, usar la menor cantidad de base posible y tener corrector para las ojeras. Además, se necesitan productos en crema que aporten luminosidad y que no sean pesados”.

Mimi Burstein sostiene que los brillos son otra tendencia que se mantendrá este 2025. “Llega el moonlite skin, que a diferencia del brillo cálido y playero, es más frío y se extiende al cuello, escote y clavícula, no solo en las mejillas. Además, siguen, con más fuerza, los acabados holográficos en sombras y rubor”, comentó la asesora de imagen. Esto se ve reflejado en diversas marcas de maquillaje como Essence y Catrice que han lanzado productos con la tendencia de brillos.

Queda tener presente que las tendencias nos sirven para inspirarnos y adaptarlas a nuestro estilo. Probemos y juguemos con lo que mejor nos quede.

Los brillos son la tendencia que se queda de cara al 2025. | Fuente: Essence