La bailarina Verónica Garrido Lecca traslada su danza a otros escenarios como galerías y 'fashion films'

Un estudio de ballet fue su refugio y el lugar que la contuvo durante los meses que estuvo en el vientre de su madre. Verónica Garrido Lecca, hija de una bailarina profesional, confiesa que no quería seguir los pasos de su mamá, no quería ser como ella (aunque se llamaran igual). Sin embargo, cada paso que daba estaba marcado por el tempo de la danza. “Se dio de una forma orgánica”, comenta.

Al terminar el colegio, Garrido Lecca ingresó al Ballet Municipal de Lima y estudiaba danza a la par que su carrera de Administración de Empresas en la Universidad Pacífico. La bailarina es consciente que dedicarse de lleno a la danza en el Perú es complicado y no es sostenible en el tiempo, a menos que uno se dedique a otras cosas. “Siempre digo que, en nuestro país, la danza es el arte menos sexy, sexy en el sentido comercial de la palabra. Es muy difícil vivir como bailarina. Realmente, debes tener otros trabajos en paralelo”, reconoce.

Ello no le impidió dedicarse de lleno a la danza contemporánea y explorar otros espacios y apoderarse de ellos: la danza puede ser transversal con la fotografía, el arte y la moda.

Puntas de ballet en la exposición 'Fronteras'. | Fuente: Archivo personal de Verónica Garrido Lecca

El lenguaje del cuerpo en un ‘fashion film’

Verónica Garrido Lecca es una entusiasta de la danza y tiene como meta personal trasladar su arte a otras disciplinas para que conversen y la industria crezca. “Mi intención es llevar el lenguaje del cuerpo a nuevos escenarios, nuevas plataformas, para que se rompa esa distancia con que la danza está solo en el teatro. Esa es una idea muy vieja que ya es obsoleta. La danza está en otras disciplinas, está en la vía pública, en desfiles de moda y más”, recalca la bailarina.

Es así como parte de un interés personal, participó en el ‘fashion film’ (traducido como corto de moda) ‘Donde se enconden, las flores’, del cineasta Lucas Belaunde. Allí Verónica Garrido Lecca habla con el cuerpo, las piezas que utiliza y toda la estética visual que aporta a la historia de los intersticios entre la luz y la oscuridad. ‘Donde se esconden, las flores’ obtuvo una nominación al London Fashion Film Festival y podrá verse en Lima el próximo viernes 25 de octubre, como parte de la Competencia Peruana del Insólito Fest.

El 'fashion film' 'Donde se esconden, las flores' quedó nominado al London Fashion Film Festival 2024. | Fuente: Fashion Film

Danza, teatro y otras disciplinas

“Me provoca crear con todo. Me provoca hacer cerámica, crear con las manos, con el cuerpo, con la cabeza. Me gusta jugar y explorar para cruzar la frontera a territorios que no me pertenecen, pero ¿quién dice que no?”, manifiesta Garrido Lecca, quien también estudió actuación y para ser profesora de danza.

Lo hizo hace poco en “No puedes dejar este cuerpo sin contar esta historia”, cuyas funciones conmovieron a los espectadores que acudieron a Yuyachkani para verla ponerse en la piel de una psicoanalista que tiene una discapacidad física que la obliga a usar una silla de ruedas. También, presentó ‘Fronteras’, una propuesta de siete videos performance, que incluyó una en vivo, donde exploró la delgada línea entre lo íntimo y lo público.

Verónica Garrido Lecca hace suyo el arte y explora todos los caminos en punta y sin pedir permiso. Baila a su propio ritmo y transita entre escenarios.