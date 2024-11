CEO de TikTok destaca el arte de la peruana Paola Gallegos en caligrafía y la posiciona como referente creativo

La influencer cusqueña estuvo en el programa Ampliación de Noticias, de RPP, donde contó cómo su habilidad ha capturado la atención global, impulsando la visibilidad del arte peruano en el ámbito digital.

La peruana Paola Gallegos, con más de 9 millones de seguidores en TikTok, conoció al CEO de esta red social, Shou Zi Chew donde destacó su trabajo en la red social. La joven graduada en Turismo se ha dedicado de lleno a esta plataforma mostrando sus dotes en caligrafía, "el arte de escribir de manera bella".

Además, reveló en exclusiva para el programa Ampliación de Noticias, de RPP, que participó de una cena privada con el empresario: “Era una reunión interna de TikTok y él apareció, yo estaba temblando, me presenté y me dijo: 'Te conozco. Sé que has estudiado Turismo’”, recordó. “Le mostré un poco de la comida peruana”, agregó.

Por otro lado, Paola Gallegos, natural de Cusco, contó que el amor por las letras la llevó a tomar un camino diferente a su carrera.

“Lo que siempre digo es que no estaba buscando ser influencer sino buscar una terapia para mí. En 2018 ya tenía acercamiento hacia la caligrafía y llegué a una escuela de caligrafía donde empecé a formarme, el Turismo no me llevaba al 100% entonces ahí dije donde puse pausa a mi carrera y ver dónde iba a llegar a la caligrafía. Empecé por los estilos tradicionales y ahí encontré mi pasión”, mencionó.

Asimismo, compartió algunos consejos que le dio Shou Zi Chew para seguir creciendo y creando comunidad en TikTok. "Primero nos dijo que debemos hacer una 'Pausa millennial', es decir, impactar en el primer segundo del video para así enganchar a los futuros seguidores".

¿Quién es Shou Zi Chew?

Shou Zi Chew es el director ejecutivo de TikTok, donde es responsable de liderar el negocio en general y dar vida a la visión de la empresa. Ha sido miembro de la familia TikTok desde sus inicios, primero habiendo liderado un equipo de los primeros inversores de ByteDance.

El ejecutivo es originario de Singapur. Es licenciado en Economía en la University College London (UCL) y MBA por la Harvard Business School. Inició su carrera en las empresas tecnológicas siendo interno en Facebook cuando la red social era solo una startup, según su perfil de exalumno de Harvard.

Posteriormente, se desempeñó como director ejecutivo, presidente internacional y vicepresidente sénior de Xiaomi Corp y como socio de DST Global.

En el 2021 se convirtió en el CEO de TikTok enfrentando uno de sus mayores retos profesionales: generar confianza en TikTok como una aplicación segura. El desafío aún no acaba porque hoy la empresa china que creó TikTok (ByteDance) está luchando en la Corte Suprema de Estados Unidos contra una orden de prohibición de la app, donde tiene 170 millones de usuarios.

En su vida personal, además de disfrutar videojuegos como Clash of Clans y Diablo IV, Chew comparte videos desde su perfil @shou.time en TikTok con el "detrás de cámara" de sus apariciones en eventos promovidos por la red social, así como junto con influencers de la plataforma digital.

Su publicación más reciente fue realizada a inicios de noviembre en un evento para acercar las empresas a TikTok en Dubái. A la fecha, Shou Zi Chew cuenta con 3.8 millones de seguidores en TikTok.

