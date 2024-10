Tiktok e Instagram: el 84 % de jóvenes buscan trabajo a través de estas redes sociales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Estudios mencionan que hay una escasez de talento ideal para los puestos que ofrecen las empresas; sin embargo, el informe "Talento joven y empresas: oportunidades y desafíos" de ManpowerGroup muestra que hay una diferencia en cuanto a los portales que se usan para buscar y ofrecer trabajo.

Ana Carolina Gusmán, Gerenta de Recursos Humanos de ManpowerGroup, estuvo presente en Economía Para Todos por RPP y explicó que los jóvenes no suelen utilizar las plataformas de bolsas de trabajo para buscar un puesto.



"El 84 % de jóvenes busca trabajo en redes sociales como Tiktok, Facebook, Instagram, LinkedIn; y el 22 % de las empresas buscan talento en las redes sociales. Por eso los jóvenes no encuentran oportunidades en los lugares que buscan y las empresas no están buscando en el lugar correcto. No hay escasez del talento, hay error en la búsqueda del talento", dijo la experta.

"Es difícil que un joven entre a buscar en bolsas de trabajo o que entre a la página de la organización y busque por el sitio web. El estudio muestra de que están por debajo del 20 % para buscar trabajo en otras instancias. Creo que hay un público importante que las empresas están perdiendo por no ofertar sus vacantes en otras redes", agregó.

Ana Carolina Gusmán indicó que los jóvenes tienen una mayor cercanía a plataformas como Tiktok e Instagram, por lo que suelen encontrar ofertas de trabajo mediante las mismas.

Sin embargo, advirtió que las empresas que publican convocatorias laborales mediante estos aplicativos, deben tener cuidado.

"Al ser una red social, las empresas tienen que saber como manejar su reputación en las redes sociales. Es un riesgo entrar a una red social a ofrecer vacantes porque van a tener promotores y detractores y se debe tener cuidado al responder".