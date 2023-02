Anthony Starr alcanzó una masiva popularidad al unirse a la serie 'The Boys' en 2019. | Fuente: Amazon Prime Video

El actor neozelandés Antony Starr, conocido por interpretar al villano Homelander en la serie "The Boys", forma parte de la lista de invitados internacionales que llegarán al Perú Comic Con 2023. Un evento que se realizará entre el 27 de abril y el 1 de mayo en la Arena 1 de San Miguel.

La llegada a nuestro país del protagonista de la producción de Prime Video está programada para los días 30 de abril y 1 de mayo. Entre sus actividades previstas, el popular 'Homelander' se tomará fotografías con sus fans, firmará autógrafos y también tendrá un encuentro con sus seguidores.

Antony Starr, como se recuerda, alcanzó gran popularidad gracias a "The Boys", pero ya antes había participado en otros proyectos, como sus papeles en las series televisivas "Banshee", "American Gothic", "Lowdown", "Tricky Business", "Rush", "Outrageous Fortune", o sus interpretaciones en las películas "Bliss", "Spies and Lies", "No.2", "Wish You Were Here", entre otras.

"The Boys", además, tendrá una cuarta temporada, según dio a conocer en junio del año pasado la plataforma Prime Video. El anuncio llegó tras el exitoso estreno de la tercera entrega, que durante sus primeros tres días al aire consiguió un crecimiento de 17% en su audiencia global, respecto a la segunda temporada, y un 234% respecto a la primera.

Michal Rosenbaum en el Perú Comic Con 2023

Además de Antony Starr, hay otro invitado internacional que genera gran expectativa tras confirmar su llegada al Perú Comic Con 2023. Se trata del actor estadounidense Michael Rosenbaum, conocido por encarnar al villano Lex Luthor en la serie "Smallville", basada en la historia del superhéroe más icónico de DC, Superman.

Rosenbaum también formó parte del elenco de producciones como "Guardianes de la Galaxia 2", "Bringing Down The House", "Sweet November", "Sorority Boys", "Urban Legends", entre muchas otras. Su voz le dio vida a Flash en la serie animada "La liga de la justicia", en la que también encarnó a otros personajes.

En un comunicado de prensa, el director del Perú Comic Con 2023, Jorge Culque, aseguró que "el público quedará maravillado con los resultados" que ofrece este encuentro en el que habrán sorpresas bajo el respaldo de los sellos más importantes de la industria como lo son Disney, Sony, Universal, Paramount, Warner Bros, Crunchyroll, entre otros. "La nueva insignia que tenemos para esta Comic Con es ‘Fans para Fans’", señaló.



Las entradas están disponibles a la venta en https://fanaticon.club, con un descuento exclusivo de 30% para los clientes del banco BBVA, que además les permitirá unirse de manera anticipada al evento.

