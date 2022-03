El artista argentino Diego Topa dará un espectáculo teatral en Perú el próximo mes de abril. | Fuente: Difusión

El artista argentino Diego Topa volverá a Lima el próximo 11 de junio para presentar su espectáculo teatral "Topa, tu primer concierto", que se llevará a cabo en Plaza Arena, dentro del Jockey Club del Perú. Se trata de un show al aire libre, dirigido para toda la familia y, en especial, al público infantil.

Este evento forma parte de una gira por Latinoamérica, que iniciará su recorrido en Chile el próximo 7 de mayo. Producido de forma independiente por la productora T Realizaciones, el animador infantil hará un recorrido por sus nuevas canciones, sus grandes éxitos y los clásicos de siempre para cantar y bailar.

Bajo la dirección de Emiliano Dionisi y coreografías de Gustavo Carrizo, Diego Topa promete un concierto que dejará huella en la memoria de los más pequeños y el corazón de los más grandes. "Es una alegría enorme volver a subirme a un escenario para poder cantar y bailar junto a mis amiguitos y sus familias", dijo en un comunicado de prensa.

"Es una fiesta para el corazón, una caricia para el alma y arrancar este show viajando por América Latina y el interior es una bendición. El aterrizaje en la calle Corrientes, en las vacaciones de invierno, va a ser único", añadió.

Diego Topa recorrerá países de Latinoamérica con su gira "Topa, tu primer concierto". | Fuente: Difusión

La trayectoria de Diego Topa

Diego Topa es un artista, compositor e intérprete argentino, apasionado por la música y la actuación. Su carrera, afianzada en más de 20 años en grandes producciones locales e internacionales, lo posiciona como el artista infantil número uno en Latinoamérica.

El compromiso con su público lo conecta profundamente con su niño interior, logrando de esta forma una identificación y emocionalidad genuina en todos sus proyectos, lo que fideliza, año tras año, a su gran audiencia.

Entre sus trabajos, se destaca como conductor y protagonista de diferentes productos para Disney Channel y Disney Junior en Latinoamérica. Desde el 2013 estuvo al frente de "Junior Express", producción regional con cinco temporadas al aire, donde interpretó a El Capitán Topa y Arnoldo. Con shows teatrales que fueron vistos por más de un millón de espectadores en más de 13 países de Latinoamérica.

En el 2019 logró consagrarse con su Licencia “Topa, el viajero”, dándole nombre a este show teatral, que fue acompañado de una serie de lanzamientos musicales, producidos por T Realizaciones.

Su carrera musical incluye más de 10 discos lanzados, de los cuales también es compositor, y un canal de YouTube con videos musicales de todos los géneros, dedicados a la familia, donde reúne a numerosos artistas argentinos. Actualmente se encuentra nominado a los Premios Gardel en la categoría “Mejor álbum infantil” por su EP “Una Navidad especial”.

