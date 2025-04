'El lago de los cisnes' llega al Gran Teatro Nacional presentado por el Russian classical ballet

El amor libre en la literatura

‘El amor libre en la literatura’. Especial de Patricia Del Rio que nos introduce a las otras formas y manifestaciones del amor desde los tiempos más lejanos, amores que aunque intentaron ser ignorados y hasta vetados, lograron trascender en la literatura gracias a la pasión de sus vivencias que fueron plasmadas en cada página. Ahí tenemos el amor entre personas del mismo sexo, el poliamor, las relaciones abiertas, los flexisexuales, por citar algunos que han inspirado grandes historias de amor libre, y sobre todo aceptado por ambas partes. En esta edición nos centramos en Isabel Miller, Jaime Bayly y Gabriela Wiener. Además, sobre amores que desafiaron las convenciones hay dos poetas peruanos que recordamos en esta edición gracias a sus poemas: César Moro y Jorge Eduardo Eielson. En la entrevista de la semana, el autor invitado es Borja Goyenechea quien da detalles de su novela corta ‘Bajo el vuelo de las aves’, que reúne un conjunto de cuentos que transcurren en la vida de personajes jóvenes, pero que cuenta su historia desde niños. Historias que se desarrollan en las periferias más acomodadas de una ciudad grande. El crítico literario y gerente de ‘Escena libre’, Julio Zavala, recomienda: ‘Los colores de Lenny’, de Pamela Torres Alva; ‘Tres truenos’, de Marina Cross; y ‘La mitad de un destello que nos devuelve’, de Rubén Quiroz. Las canciones inspiradas en esta temática del amor libre son: ‘A quién le importa’, de Bebe; ‘Mujer contra mujer’, de Ana Torroja y Patty Cantú; ‘Ranchera antiposesiva’, de Pascuala Ilabaca; ‘Cuando no caminas conmigo’, de La Otra; ‘Waiting on a friend’, de Rolling Stones; ‘Concierto para Piano y Orquesta’, por Tchaikovsky; y ‘I will survive’, por Gloria Gaynor. ||| Conducción y producción: Patricia del Río ||| Edición de audio: Andrés Rodríguez ||| Episodio 05 – Cuarta temporada 2023.