Restos "simbólicos" del hijo de Tupac Amaru II y Micaela Bastidas llegarán este sábado a Lima

El alcalde de Cusco, Luis Pantoja Calvo, dijo en RPP que se le ha entregado arena del cementerio donde estuvo enterrado Fernando Túpac Amaru, que fue bombardeado durante la Guerra Civil española. Por eso, precisó que se trata de una “repatriación simbólica” al hijo de Túpac Amaru II y Micaela Bastidas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los restos "simbólicos" de Fernando Túpac Amaru Bastidas, hijo de José Gabriel Condorcanqui Noguera (Túpac Amaru II) y Micaela Bastidas Puyucahua, llegarán al Perú durante este fin de semana tras más de 240 años de encontrarse en España.

Así lo anunció en RPP el alcalde de Cusco, Luis Pantoja Calvo, quien desde la capital española (Madrid) dijo que este viernes, 4 de abril, se celebró una misa en la Iglesia de San Sebastián, en donde estuvo acompañado del embajador de Perú en España, Luis Iberico Núñez.

"Él [Fernando Túpac] muere a los 30 años en estado de indigencia, sepultado en calidad de limosna (de misericordia), según la propia partida de defunción que ubicamos. Inclusive, estando muerto, ese cementerio fue bombardeado durante la Guerra Civil española. Entonces los restos como tal no existen, y nos están entregando arena del cementerio donde estuvo enterrado Fernando Túpac Amaru de una cripta que está debajo de la iglesia de San Sebastián, con una repatriación simbólica del hijo de Túpac Amaru y Micaela Bastidas", explicó en Ampliación de Noticias.

El alcalde de Cusco, argumentó que este homenaje es "una forma de sanar las heridas a los pueblos originarios", así como "aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por la libertad".

"Los gobiernos que han pasado no han permitido que los hijos de los libertadores o emancipadores estén en fosas comunes y, para nosotros, es un acto de reivindicación de los pueblos originarios", aseguró.

Fernando Túpac Amaru presenció frente a sus ojos la muerte de sus padres y, siendo menor de edad, estuvo preso (con una sentencia de mayo de 1781), primero en la capital de Perú y luego en España pese a no haber cometido ningún delito, aseguró Pantoja.

Cartas para pedir su libertad

Por otro lado, Fernando Túpac Amaru escribió cartas -encontradas en el Archivo General de Indias en Sevilla- al entonces rey Carlos III, quien gobernó España de 1759 hasta su muerte en 1788, para pedir su libertad. "Le pedía que tenga un trato humanitario con él y que vuelva a su tierrra. En la carta también dice que ya no es un peligro para ustedes, inclusive en una carta le pide que, estando muerto, pueda regresar sus cenizas al Perú", sostuvo el alcalde de Cusco.

Asimismo, informó que llegarán este sábado, 5 de abril, en donde pasarán por el Museo Nacional de Arqueología. "Si Dios lo permite, estaremos el lunes arribando a la ciudad de Los Incas para el homenaje", agregó.

Evento en el Congreso

Cabe señalar que el Congreso de la República comunicó que se realizará un acto ceremonial para la recepción de estos restos “simbólicos” de Fernando Túpac Amaru Bastidas. El acto estará a cargo de Edgard Reymundo, presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural.

“Este acto de reivindicación histórica contará con la participación de legisladores de diversos grupos parlamentarios [...] Este acto protocolar será el primero que recibirá en nuestro país”, informaron.