La presencialidad ha regresado al teatro peruano, pero los telones abrieron con condiciones especiales que exige el contexto actual de pandemia: aforos controlados, distanciamiento social, uso de mascarillas en salas, menor venta de boletos, etc. RPP Noticias habló con representantes de cuatro centros culturales acerca de la experiencia que han vivido en los últimos meses de haber vuelto a presentar obras en vivo con público.

¿Continúa el teatro virtual, ha mutado al formato híbrido o ha retornado por completo a las funciones presenciales? Cada propuesta cambia dependiendo de las propias experiencias y decisiones tomadas por los centros culturales desde la reactivación cultural que ­–hasta el momento– se mantiene por la baja de casos de COVID-19 y la vacunación de casi el 60% de la población objetivo (según cifras del Minsa).

El Teatro Británico abrió sus puertas en julio con la decisión de seguir con un formato híbrido, presencial para quienes puedan o deseen ir al teatro y virtual para quienes no pueden movilizarse al lugar por diversas razones. Son tres temporadas que han lanzado de esta manera, según detalla Clemencia Ferreyros, gerenta cultural del Británico.

“Nos comprometimos a hacer que cada obra que presentáramos en el teatro se pudiese transmitir en vivo a la misma vez que el público en el teatro para el público en sus casas”, dijo a RPP Noticias. “Nuestro planteamiento siempre fue hacerlo virtual y terminamos trabajando con The Kubrick”, agrega sobre la productora que se encarga de toda la filmación en directo desde la sala.

“En este caso de las artes escénicas fue bien interesante al principio que hubo mucho cuestionamiento legítimo sobre si lo que estábamos haciendo el teatro virtual era realmente teatro porque no era lo que normalmente se considera. Pero creo que salió a luz y flor toda la creatividad, la idea y el empuje”, añadió.

Ferreyros confiesa que fueron “conservadores” en un comienzo de la reactivación cultural, porque no sabían cómo el público iba a responder al regreso del Teatro Británico, pero la sorpresa fue grata: “Tenemos un aforo que es menos del 30% de nuestra sala, pero la respuesta ha sido muy positiva desde el principio. La venta presencial se agotaba muy rápido y en todas las obras tuvimos que aumentar funciones extras”.





"Días felices", con Roberto Ruiz y Norma Martínez, tuvo una temporada presencial en el Teatro Británico. | Fuente: Teatro Británico

El caso de la Alianza Francesa es distinto. Ellos iniciaron el teatro presencial en mayo con la obra “El señor Armand, alias garrincha”, y durante todo el 2020, también estuvieron haciendo un formato virtual, pero decidieron apostar únicamente ir por la presencialidad este año, debido a que “la oferta virtual es demasiada”, asegura Karin Elmore, directora cultural de la Alianza Francesa.

“La gente está cansada de estar sentada todo el día en su computadora trabajando. Entonces, hemos apostado por lo presencial”, explicó, aunque no deja de compartir el aprendizaje de haber trabajado con transmisiones en digital: “Hemos tenido públicos de todas partes […] Hemos armado discusiones a nivel internacional, cosa que antes no se podía, poder invitar a eminencias o artistas internacional a compartir diálogos”.

Este centro cultural cuenta con aforo del 50%, entre 85 y 90 personas, por función. Según comenta Elmore a RPP Noticias, no planean aumentar ese número, “hemos querido ir poco a poco”. “Vamos caminando poco a poco, pero con mucho éxito y una linda respuesta del público, y viene mucho a nuestro teatro”, añade.

Cabe destacar que, desde el 2020, la Alianza Francesa empezó a coproducir espectáculos virtuales y presenciales, antes el teatro solo se daba de extensión a los artistas por un porcentaje de taquilla. “Como para apoyar al sector de las artes escénicas nacional que ha sufrido tanto con la pandemia, estamos coproduciendo espectáculos”, afirma Karin Elmore.

"El más hermoso y el más triste paisaje del mundo", coproducción de la Alianza Francesa y el grupo Tárbol Teatro de Títeres, tuvo una corta temporada presencial. | Fuente: Alianza Francesa

Teatros que esperan un mayor aforo y pasar la incertidumbre

No son todos los teatros que han abierto sus puertas en el Perú, ya que, no hay una certeza total de que la tercera ola de la crisis sanitaria no volverá a interrumpir sus actividades. Tal es la experiencia del Centro cultural de España, dirigido por Joaquin Benito, quien detalla que no ha habido espectáculos presenciales este año, pero virtualmente han organizado más de dos docenas.

“Los protocolos hacen que, en nuestro auditorio, más allá del porcentaje que se permite por la distancia que deja el protocolo, cabrían 43 personas. Es una cifra muy pequeñita para un espectáculo escénico”, comenta Benito. “Queremos que cuando volvamos a una programación presencial sea una continua”. Planean iniciar desde enero con actividades en espacio abierto, y en febrero, con las de sala y también retornar a trabajar con el Festival de artes escénicas (FAE) en las tablas.

El representante del CC España admite que la pandemia los tomó muy “novatos” en todo lo que es programación virtual, porque los archivos y productos artísticos grabados estaban guardados y no publicados en las redes sociales. Al lanzarlos de forma digital en confinamiento, pudieron ser vistos no solo por público de Lima, sino de todas partes.

“Hemos aprendido a que la virtualidad está para quedarse y tenemos que mejorar más allá de que se normalice todo y vuelva la gente a las salas y a los espacios. Tenemos que aprender también a llegar a ese público al que hemos conseguido llegar”, consideró sobre los nuevos formatos con los que el teatro peruano podrá seguir trabajando.

Por su parte, el Teatro Municipal ya inició con espectáculos con público que, a su vez, se emiten virtualmente. Sin embargo, al ser un espacio de gran formato, aún es complicado traer de vuelta grandes obras de danza o teatro, debido al aforo reducido que debe respetar por protocolos de la pandemia.

Bruno Ceccarelli, subgerente de artes escénicas e industrias culturales de la Municipalidad de Lima, asegura que han intentado que se mantenga un formato híbrido para eventos puntuales como los 100 años del Teatro Municipal, la celebración del Bicentenario o conciertos en vivo. “La capacidad del teatro baja más o menos a 200 personas”, confirmó para RPP Noticias.

“Desde la municipalidad nosotros reaccionamos como todos a abocarnos a poder generar que el ciudadano pueda hacer uso de sus derechos culturales”, recuerda sobre el inicio de la crisis de salud, pero el formato virtual ha llegado para quedarse: “No debemos dejar la virtualidad de lado”.

La gerencia cultural de la Municipalidad de Lima inició en mayo con la activación de espectáculos presenciales en el espacio público, es decir, antes de usar el espacio del Teatro Municipal. Este último comenzó a presentar funciones presenciales y virtuales desde septiembre y, con más fuerza, en octubre. Aunque las proyecciones solo virtuales para el público en casa iniciaron desde julio del año pasado.

El Teatro Municipal presentó en junio el Día de la Canción Andina con un espectáculo de Amanda Portales, Karito Collazos y el elenco del Ballet Folklórico Municipal. | Fuente: Municipalidad de Lima

¿Cómo ven la presencialidad del teatro hacia el 2022?

El Teatro Británico seguirá realizando funciones híbridas, porque a pesar de que la demanda por el teatro virtual ha bajado, aún hay personas que no pueden asistir presencialmente. “Nosotros ya tenemos programado el 22, vamos a seguir haciendo funciones híbridas para poder seguir llegando a ese público [que no puede estar en el teatro]”, sostuvo la gerenta cultural Clemencia Ferreyros.

El Festival Temporada Alta, cuya última edición presencial fue en febrero del 2020, volverá a la Alianza Francesa y, por otro lado, este centro cultural seguirá con convocatorias, programas sociales como la Alianza Francesa Móvil y más estudios abiertos para artistas. “Regresamos a la presencialidad con toda la fuerza del mundo”, asegura Karin Elmore, su directora.

A pesar de que el Centro cultural de España no cuenta actualmente con teatro presencial, esa sí será la meta para el 2022. Según el director Joaquin Benito, será primero en el espacio abierto a comienzos del siguiente año y, entre febrero y marzo, iniciará con espectáculos culturales en sala como, por ejemplo, el Festival de Artes Escénicas (FAE).

Bruno Ceccarelli, representante de la Municipalidad de Lima, asegura que las obras de teatro y danza en el Teatro Municipal se deben estar retomando para el 2022. Sin embargo, puede tomar un tiempo, porque al ser un espacio de gran formato, requiere de espectáculos de mayor inversión. “Se tiene que activar el sector privado en el apoyo a iniciativas culturales. Hay muy poco apoyo, pero creo que poco a poco se va a ir retomando eso”, concluyó.

Todos los centros culturales citados para este informe de RPP Noticias llevan a cabo coproducciones (virtuales, presenciales o híbridas) con productoras de teatro, elencos de danza y otros grupos de artistas. Hasta la fecha, todos lo que trabajan con obras presenciales mantienen los aforos controlados de acuerdo a las normas del Minsa.

