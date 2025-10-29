Entre lo clásico y lo transgresor: Glenn Martens imprime su estilo lúdico en nueva colaboración

Desde su natal Brujas, Bélgica, hasta los talleres de grandes casas de moda, su camino ha sido tan audaz como su estilo. Formado en la Escuela de Arquitectura Sint-Lucas, dio sus primeros pasos junto a Jean Paul Gaultier y hoy, tras liderar Y/Project y Diesel, dirige Maison Margiela. Glenn Martens (1983) sorprende y encanta por su trabajo artesanal, su mirada disruptiva y su capacidad de contar historias con cada pieza que realiza. Por eso, la noticia de su colaboración con el retail sueco H&M confirmó que es el diseñador del momento y que todo amante de la moda desea tener una pieza de lujo accesible con su sello creativo.

“Creo que vimos algo muy especial en Glenn, algo que no se había visto antes: era fresco, joven, innovador y un poco loco —raro en el buen sentido— y, al mismo tiempo, realmente hermoso. Se podía apreciar la artesanía y la reflexión que había detrás”, comenta Ann-Sofie Johansson, directora de diseño y asesora creativa de H&M, en conferencia de prensa.

Glenn Martens y Ann-Sofie Johansson comenzaron esta colaboración hace un año y medio.Fuente: H&M

La colección Glenn Martens x H&M comenzó a gestarse hace más de un año y medio. El diseñador se sumergió en el archivo del retail sueco para comprender los hábitos de consumo de sus clientes y descubrir qué piezas eran las más solicitadas, con el fin de reimaginarlas. El resultado son siluetas que invitan a soñar, accesorios de aire surrealista y nuevas proporciones que exploran otras formas de expresión. Todas estarán disponibles en la web de H&M a partir del 30 de octubre.

Glenn Martens y su búsqueda por democratizar la moda

Pantalones con vuelos y remangados, vestidos de tirantes transparentes, faldas estampadas, maxi botas y bolsos escultóricos que cambian de forma. Todas estas piezas avant-garde desafían lo convencional y conforman la nueva colaboración del diseñador belga. “Veo la colección como una gran familia de prendas, todas con múltiples propósitos y puntos de partida. Cada una tiene diferentes personalidades en distintos momentos: formales, informales, llamativas, discretas, transgresoras, clásicas y pueden ser combinadas de muchas formas”, afirma Martens.

La colección con H&M representa una oportunidad para acceder a diseños complejos que antes solo podían adquirir unos cuantos. Martens nos acerca a ellos al apostar por la democratización de la moda.