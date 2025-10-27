VNRO regresa a Boutique Moda Perú con una pasarela que reinterpreta sus códigos estéticos

Es, sin duda, uno de los regresos más esperados. Edward Venero anunció en redes sociales su participación en Boutique Moda Perú, evento organizado por la Alianza de Diseñadores del Perú en colaboración con la Asociación de Diseñadores de Interiores del Perú. El diseñador compartió la invitación de su desfile, que recrea la portada de un vinilo en cuyo centro destaca el logo de su marca, transformado en un corazón en llamas. Además, se aprecia, con un toque de ironía, el supuesto costo del disco: 7 dólares con 50 centavos.

En conversación exclusiva con RPP, Venero revela que su última participación fue hace tres años. Desde entonces, se ha dedicado a crecer y exigirse desde otros frentes. “Inicié un doctorado, asumí nuevos retos profesionales y exploré otros territorios creativos, desde la experimentación y la comunicación hasta el deporte. Estos procesos no solo ampliaron mis herramientas, sino que transformaron mi manera de entender el diseño: hoy lo pienso más desde la conciencia del cuerpo, el ritmo y la experiencia, y menos desde la urgencia de producir”, señala.

¿Qué colección presentará VNRO?

El diseñador peruano contó que, aunque la colección que presentará todavía no tiene nombre, se verán piezas de temporada primavera-verano que reinterpretan el ADN de su marca y giran en torno a la relación entre el cuerpo y el movimiento. “Quiero que el título sea el resultado natural del propio desfile, cuando todo —las piezas, la energía y el público— se encuentren y se articulen”, confiesa.

Además, adelantó que sus prendas surgen de una investigación sobre cómo hacer deporte influye en cómo entendemos el cuerpo: su ritmo, su resistencia y su equilibro. “Las piezas piezas dialogan entre lo deportivo y lo cotidiano, explorando cómo la forma y la energía pueden encontrar un punto de calma y coherencia a través del diseño”, explica. Sin embargo, aclara que no se trata de una colección athleisure, ya que muchas de las piezas presentan estructuras complejas que no están pensadas para el uso diario.

Para Venero, esta colección significa “una forma de decir: sigo en movimiento”.