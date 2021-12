Feria del Libro Ciudad con Cultura llega a San Isidro el 9 de diciembre. | Fuente: Difusión

La Feria del Libro "Ciudad con Cultura" llega con una nueva edición al distrito de San Isidro. El evento se realizará del 9 al 24 de diciembre, con una programación cultural para toda la familia y una amplia oferta de libros por campaña navideña.

El ingreso es gratuito y se atenderá, con el debido protocolo de bioseguridad, en un horario que empieza a las 11 a.m. y culmina a las 8:30 p.m. El encuentro se desarrollará en el Parque Andrés Avelino Cáceres (Av. Andrés Reyes, cuadra 5).

Más de 30 librerías, editoriales y distribuidoras brindarán promociones y descuentos en diversos títulos del libro infantil, juvenil y para el público en general, entre ellas el Fondo de Cultura Económica (FCE), Colmena Editores, Deporvida, Librería Vallejo, Entrepáginas, etcétera.

El evento cultural brindará increíbles ofertas para el intercambio de regalos con libros desde 5 soles. También contará con una zona especialmente decorada con motivos navideños en la que los feriantes podrán fotografiarse con personajes del polo norte.

Asimismo, los visitantes que compren un libro en la feria, tendrán acceso al estacionamiento gratuito por 3 horas en Los Portales. La Feria del Libro de San Isidro es organizada por la municipalidad de dicho distrito en alianza con Ciudad Librera y el Fondo de Cultura Económica Perú.

La Feria del Libro de San Isidro tiene preparada una programación especial para Navidad. | Fuente: Municipalidad de San Isidro

Programa cultural navideño

En la Feria del Libro de San Isidro se desarrollarán diversas actividades culturales, en las que participarán escritores locales, gestores culturales y artistas que realizarán presentaciones de libros, musicales, cine, cuentacuentos, talleres, conversatorios, recitales de poesía, entre otros.

Entre las novedades editoriales, destacan “La revolución imaginada” (Editorial Debate); “Música para la chica de rock” (Editorial Altazor); “Hora Zero: una historia” (Magreb Producciones S.A.C.); “Máxima Acuña. La voz de la tierra” (Ediciones Achawata), “Subculturas contemporáneas” (Laberintos Suburbanos Ediciones), y para los más pequeños, presentación musicalizada del libro “Valentín el cuento” (editorial Tallarines verdes).

Participan con un repertorio de villancicos, en dos presentaciones, el Coro Polifónico de la Corte Superior de Justicia de Lima. Asimismo, el clásico ballet navideño “El cascanueces” a cargo de la Escuela de ballet clásico “Rosie Schottland”, un cuentacuentos navideño presentado por editorial Océano, un taller de tarjetas navideñas con lettering, entre otras.

La Feria del Libro de San Isidro culminará el 24 de diciembre a las 6 p.m. con la premiación a la decoración del mejor stand con motivo navideño.

