"Hay que difundir nuestras danzas": Emilia Drago baila en la Fiesta de la Candelaria y destaca la riqueza cultural del evento

La actriz y bailarina Emilia Drago expresó su alegría por participar un año más en la Fiesta de la Virgen de la Candelaria, una de las festividades más importantes del Perú. Durante el evento, destacó la importancia de difundir las tradiciones, culturas y danzas peruanas.

"Feliz de venir un año más a la Fiesta de la Candelaria y de difundir nuestras tradiciones, culturas y nuestras danzas peruanas. Ahora estoy vestida de Caporales San Juan, con quienes ya he bailado antes, pero este año quería mostrar un poco más y bailaré Diablada con el grupo 'Amigos de la Policía' de la PNP", comentó al programa Siempre en casa, de RPP.

Asimismo, la recordada protagonista de Pituca sin Lucas también compartió su experiencia con el Lago Titicaca, resaltando su energía y misticismo. "Fue lo máximo. La verdad es que el Lago Titicaca es místico, poderoso. El año pasado me metí y este año lo volví a hacer porque la energía que sentí fue muy grande. Me congelé", relató entre risas.

Por otro lado, expresó su devoción por la Virgen de la Candelaria. "Para mí es muy especial. La primera vez que la vi, el año pasado, sentí una conexión inmediata y como si ella me hubiese traído. Desde entonces me ha acompañado y siempre llevo su imagen en mi carro. Siempre le rezo", confesó.

Emilia Drago reafirmó su compromiso con la festividad y la difusión de la cultura peruana. "Siempre que pueda voy a venir porque es importante compartir esta y otras danzas en el Perú". Además, resaltó el trabajo artesanal detrás de los vestuarios usados en la festividad. "Es un traje de luces de macha caporal, tiene lentejuelas y es bordado a mano. Detrás de la festividad hay mucha gente que trabaja en los vestuarios y hacen un trabajo maravilloso".

La Fiesta de la Virgen de la Candelaria, celebrada en Puno, es una de las manifestaciones culturales más representativas del país. Congrega a miles de fieles y danzantes que rinden homenaje a la Virgen a través del arte y la tradición

Periodista de RPP participará en la Fiesta de la Virgen de la Candelaria

El periodista y coordinador de la sección Regiones de RPP, Jorge López, participará por primera vez en la tradicional Fiesta de la Candelaria en Puno. Como integrante de la Asociación de arte cultura y folklore Caporales de Siempre - Pitones, López se presentará demostrando su pasión por la danza y la cultura.

En conversación con el programa Encendidos, de RPP, destacó el esfuerzo físico y la preparación necesaria para participar en este evento. "Físicamente estamos preparados, pero hay que batallar con la lluvia y la altura. Para esos días ya estamos más adaptados. Tomamos mate de muña y un caldito para fortalecernos", dijo.

Asimismo, resaltó la importancia de la gastronomía puneña como parte de la experiencia cultural de la festividad. "Otro motivo de conocer Puno es probar su gastronomía", agregó. López explicó que su amor por la danza y la energía grupal lo impulsaron a participar en la Candelaria. "Todo se contagia. La energía grupal es impresionante, a veces ensayamos 60 u 80 personas bailando y guapeando (gritos de estimulación en la danza). Es una sensación hermosa", afirmó.

Su pasión por la danza nació desde la infancia, influenciado por su madre, quien también baila y proviene de la selva. "En el colegio quería entrar a la danza, pero me inclíné por la música ya en la universidad me enamoré del caporal. Aprecio la cultura, no es bailar por bailar, es una expresión, eso me gusta y me llena", concluyó.

Informes RPP La "Mamita Candelaria" está de fiesta La "Mamita Candelaria" como la conocen sus devotos, o Virgen de la Candelaria de Puno, extiende sus brazos a los miles de visitantes que llegan a la región del altiplano para su festividad. Conozcamos más de esta hermosa tradición de nuestro país, en el siguiente informe.