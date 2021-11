Manuelcha Prado, Los Mirlos, Uchpa y Tania Libertad son algunos de los músicos peruanos que se presentarán en la FIL Guadalajara 2021. | Fuente: Composición

La FIL Guadalajara 2021 arrancó este 27 de noviembre con Perú como invitado de honor. Toda una oportunidad para que nuestro país muestre sus talentos nacionales en tierras mexicanas, adonde ha viajado una delegación de representantes de nuestras letras y, también, nuestra música.

El Foro FIL, precisamente, será el punto de reunión en el que distintas bandas y artistas peruanos mostrarán la diversidad de nuestros ritmos, que van desde la cumbia amazónica hasta los sonidos afroperuanos y electrónicos.

En esta línea, será la banda Novalima, que mezcla la música afro con las texturas electrónicas, la encargada de abrir este foro con un concierto que se realizará este sábado a las 9 p.m. y en el que buscará ofrecer lo mejor de su repertorio en dos décadas de existencia.



Al día siguiente, el domingo 28 de noviembre, le sigue el turno a la artista andina Sylvia Falcón, una soprano que presentará en el Foro FIL su espectáculo "Utzh An", que a través de huaynos, waychallas y arawis propone una guía musical por los Andes, a propósito del Bicentenario del Perú.

El 29 de noviembre, el grupo folclórico Amaranta dará una presentación en la que ejecutará obras conocidas de su cancionero andino. Bajo el liderazgo de la cantante Karina Benites, la banda interpretará sus tunantadas mezcladas con ritmos novedosos.

De Manuelcha Prado a Tania Libertad

El martes 30 de noviembre, el cantautor Manuelcha Prado, uno de los representantes más emblemáticos de la guitarra andina, brindará un concierto en el foro de la FIL Guadalajara 2021 que llevará por nombre "El sonido de la tierra". Desde huaynos a mulizas, el reconocido guitarrista estará acompañado por la Saqra Jazz Band.

Los Mirlos y su cumbia amazónica con ribetes psicodélicos se unen a esta fiesta cultural el 1 de diciembre, con una performance denominada "Cumbiazónica" en la que harán un recorrido por sus cinco décadas de trayectoria.

Para el 2 de diciembre, la fusión andina con el rock se impondrán en el Foro FIL de la mano de Uchpa, la banda que desde hace años viene mezclando los sonidos metálicos del rock y el blus con temas entonados en quechua. Una propuesta que se verá en el espectáculo "Danzaq Uchpa".

Siguiendo este camino de fusión, Renata Flores se suma a la FIL Guadalajara 2021 el 3 de diciembre con su música que revalora la identidad andina y potencia el empoderamiento femenino. "FIL ISQUN" se titula la presentación en que tocará su trap de los Andes.

El 4 de diciembre, la banda Kanaku y El Tigre toma el testigo para brindar sus innovaciones musicales al público mexicano, mientras que el 5 de diciembre, último día de la FIL Guadalajara 2021, la cantante Tania Libertad cerrará con broche de oro con un show que lleva por nombre "Déjame que te cuente... y te cante".

