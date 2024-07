‘Las vidas de Condorito’: exposición por los 75 años del entrañable personaje puede verse en la FIL Lima 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Claudio Aguilera: "Condorito sigue vigente porque supo cambiar con los tiempos"

"Las vidas de Condorito" celebra los 75 años del entrañable personaje en la FIL Lima | Fuente: RPP

Claudio Aguilera, curador de la exposición Las vidas de Condorito, destacó que el entrañable personaje chileno ha trascendido las fronteras de su país desde su creación, en 1949, de la mano de René Ríos Boettiger (Pepo); y consideró que la historieta sigue vigente porque "supo cambiar con los tiempos".

En Ampliación de Noticias, señaló que, en el evento, organizado por la Embajada de Chile en la FIL Lima 2024, se podrá observar la historia de Condorito desde su nacimiento, con las primeras viñetas; y su desarrollo internacional como productos y películas relacionadas con él.

"Creo que una de las características de por qué sigue Condorito vigente es porque supo cambiar con los tiempos. Comenzó como un personaje marginal que venía del campo a la ciudad y después se fue transformando en un personaje de clase media, un personaje capaz de adoptar roles distintos en cada momento de su existencia", dijo.

"Humor blanco y transparente"

Claudio Aguilera resaltó también que, en cada exposición del icónico personaje, se percibe el cariño de la población latinoamericana, como es el caso del Perú.

"Mucha gente nos cuenta siempre en estas exposiciones que hacemos en distintos lugares, que aprendieron a leer con Condorito, que fueron sus primeras lecturas, que leyeron Condorito cuando estaban enfermos o cuando iban a la peluquería. Entonces, también estaban distintos espacios sociales y públicos, en distintos momentos de la vida de las personas. Pero también yo creo que uno de los aciertos, de los grandes aciertos de Pepo, creador de Condorito, haberlo dotado de un humor blanco, de un humor transparente, ingenuo, alejado de la política, alejado de del conflicto", expresó.

El funcionario de la Biblioteca de Chile aclaró que la forma del humor ha cambiado mucho y hay que entender Condorito en el contexto social de cada época.

"Van a poder ver la primera viñeta, la primera historia que, como yo les decía, es un marginal, es un personaje que viene a buscarse la vida a la ciudad sin recursos, sin trabajo. Entonces, roba una gallina y le pasa lo que siempre le pasa a Condorito cuando algo sale mal. En varias de sus primeras viñetas está este concepto, de que es cesante, que no tiene trabajo, algo que era característico también de la sociedad de la época en Chile y en Latinoamérica. Mucha gente que venía del campo a la ciudad no tenía hogares, no tenían trabajo, entonces tenían que ganarse la vida como como pudieran", dijo.

Pepo, "dibujante fundamental"

Claudio Aguilera también indicó que la exposición "Las vidas de Condorito" busca difundir la vida y obra de Pepo, de René Ríos Boettiger. Explicó que Condorito tuvo tanta fama que, de alguna forma, opacó a la figura de su creador.

"No saben muy bien quién creó a Condorito y que su creador solamente hizo Condorito, cuando en realidad fue un dibujante fundamental en la historia de Chile. Creó muchísimos otros personajes, estuvo en las revistas más importantes de humor gráfico, político en Chile, así que es un personaje destacadísimo de nuestra historia popular, de nuestra historia cultural", expresó.