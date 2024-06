Miss Perú 2024: Alessia Rovegno y Maricielo Gamarra forman parte del jurado oficial

La final del Miss Perú 2024 contará con un panel de jurados que cuenta con experiencia en el mundo del modelaje, entretenimiento y la moda. Entre ellos se encuentran exreinas de belleza y figuras destacadas. Estos expertos tendrán la difícil tarea de evaluar no solo la belleza física de las concursantes, también su inteligencia, carisma y habilidades de comunicación.

Con su conocimiento y criterio, asegurarán que la elección de la nueva representante de nuestro país en el Miss Universo sea justa y cuente con los valores y la cultura para impartirlo a lo largo de su reinado. ¿De quiénes se trata? Aquí te lo contamos.

¿Quiénes son el jurado oficial para el Miss Perú 2024?

Son ocho los encargados de calificar a las candidatas al Miss Perú 2024 y entre todas escogeran a la que será la sucesora de Camila Escribens.

Romina Lozano (Miss Perú Charm 2024)

Víctor Álvarez

Maricielo Gamarra (Reina Hispanoamericana 2023)

Andrea Rubio (Miss International 2023)

Varo Vargas (Mister Supranational 2021)

Jeff Lee (Coach)

Alessia Rovegno (Miss Perú 2022)

Patricia López

Polémica por Maricielo Gamarra como jueza en la final del Miss Perú 2024

Después de que se diera a conocer quiénes son los jueces del panel para la final del Miss Perú 2024, los comentarios en las redes sociales no fueron del todo positivos. Algunos seguidores recordaron el impase de Maricielo Gamarra, representante de Perú en el Miss Grand International 2023, cuando asistió a una reunión social durante el estado de emergencia en mayo de 2021.

La entonces directora del Miss Perú, Jessica Newton, habló fuerte y claro sobre la actitud de la reina de belleza y no dudó en pedirle que devuelva la corona por haber quebrado las normas de la organización y puesto en riesgo la salud del equipo. Tal y como lo demostró en su cuenta de Instagram, llegaron a sus manos videos de Maricielo Gamarra asistiendo a un evento, situación que tildó de “irresponsable".

“Si una mujer de 25 años no sabe qué está bien o qué está mal y no ha escuchado que las normas de la organización y del país es que las reuniones sociales están prohibidas, esa mujer no merece ser un ejemplo nacional así que con mucha pena ella entregará su corona en los próximos días”, señaló. De acuerdo con la modelo, solo fue a recoger a una amiga a una fiesta y no estuvo en ese lugar más de 10 minutos.

“Pedirles disculpas si los he ofendido. Intenté dar lo mejor de mí en este concurso y ha sido de las mejores experiencias, pero también acepto que me equivoqué, que cometo errores y que voy a mejorar”, dijo en ese entonces Maricielo Gamarra.

¿Cuándo y dónde será la final Miss Perú 2024 en vivo?

El certamen Miss Perú 2024 se llevará a cabo este domingo 9 de junio en la Plaza Grau, en el Callao. Con su rica historia y arquitectura impresionante, este icónico lugar en el Callao será el escenario donde las participantes exhibirán su elegancia, talento y compromiso en la competencia por la corona de la mujer más bella de Perú.

¿Dónde ver transmisión de la final Miss Perú 2024 en vivo y en directo?

En contraste con la edición anterior, Jessica Newton, la organizadora del evento, ha anunciado que este año no se transmitirá por ningún programa de televisión, sino que estará disponible para ver en el canal de YouTube oficial de Miss Perú.

