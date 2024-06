Sigue la rivalidad: Jessica Newton y Magaly Medina protagonizan nueva polémica a puertas del Miss Perú 2024

En medio de los preparativos para el certamen de Miss Perú 2024, un nuevo enfrentamiento ha estallado entre Jessica Newton, directora del evento, y la presentadora Magaly Medina, quien afirmó en su programa que la locación para el concurso de belleza se encontraba inundada debido a un oleaje anómalo, lo que podría poner en riesgo la celebración del evento.

La figura de ATV no dudó en presentar imágenes del lugar, mostrando lo que parecía ser una inundación en la Plaza Grau de La Punta, Callao.

"Se salió el mar. Por favor, atención, emergencia nacional, el lugar donde este domingo se realizará el magno evento de la coronación de Miss Perú, donde la gente que ha comprado sus entradas por 740 soles, estará en una silla incómoda sentada a la intemperie con todo el frío que hace por las noches al aire libre", señaló.

Medina continuó sugiriendo que los asistentes tendrían que llevar mantas para abrigarse debido a las bajas temperaturas nocturnas.

"Yo no pago eso. Mejor voy a una tienda y me compro una frazada y me la pongo encima. Supongo que cada asiento vendrá con calentador propio, ¿no? O cada asiento vendrá con frazadita para abrigarse", agregó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Jessica Newton responde a Magaly Medina por su crítica a la organización del Miss Perú 2024

La respuesta de Jessica Newton no se hizo esperar. La directora de la organización desmintió las afirmaciones de Medina y se mostró sorprendida por "la desinformación".

"Será de un tema de chismes. El escenario (donde se realizará el Miss Perú 2024) nunca se mojó. Estamos contentos y tomando las medidas se seguridad de la mano de la Municipalidad del Callao. Estamos sorprendidos de la desinformación", dijo a Trome.

Newton criticó los comentarios de Medina, sugiriendo que el público ya debería estar acostumbrado a tales controversias.

"Creo que los televidentes ya deben estar acostumbrados, pero igual me parece importante y voy a pedir un informe a Defensa Civil. Antes de que se pudiese producir cualquier impase con la madre naturaleza, hemos tomado todas las medias de seguridad", comunicó.

Finalmente, la organizadora dejó claro que no permitirá que las críticas desvíen su enfoque del evento: "Estoy tan enfocada en el proyecto, así que no voy a perder mi tiempo aclarando mentiras".

¿Cuándo y dónde será el Miss Perú 2024?

El certamen Miss Perú 2024 se llevará a cabo el domingo 9 de junio en la Plaza Grau, en el Callao. Con su rica historia y arquitectura impresionante, este icónico lugar en el Callao será el escenario donde las participantes exhibirán su elegancia, talento y compromiso en la competencia por la corona de la mujer más bella de Perú.

¿Cómo ver el Miss Perú 2024?

El Miss Perú 2024 tendrá lugar el domingo 9 de junio en la Plaza Grau, en el Callao. En contraste con la edición anterior, Jessica Newton anunció que este año no se transmitirá por ningún programa de televisión, sino que estará disponible para ver en el canal de YouTube oficial de Miss Perú.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis