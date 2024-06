Miss Perú 2024: las candidatas que son orgullosas madres y aspiran al título de belleza [FOTOS]

En agosto de 2022, la organización de Miss Universo anunció que, por primera vez en su historia, las mujeres casadas, con hijos o embarazadas podrían aspirar a la codiciada corona de la mujer más bella. Esto representó un gran cambio en las estrictas reglas de la franquicia que solo permitían la participación de mujeres solteras y sin hijos.



La próxima edición de Miss Perú 2024, programada para el 9 de junio, abraza esta oportunidad con la presencia de candidatas que demuestran que se puede ser madre y conquistar las pasarelas al mismo tiempo. Una de ellas podría ser coronada Miss Perú Universo 2024 este domingo y suceder a Camila Escribens, ganadora de la edición 2023.



A continuación, te presentamos a las candidatas al Miss Perú que son orgullosamente madres...

¿Quiénes son las candidatas al Miss Perú 2024 que tienen hijos?

1. Tatiana Merel

Tatiana Merel, de 35 años, es la representante del Callao. Tuvo un hijo con el conductor de televisión Joselito Carrera y, tras el fin de su relación, ha trabajado en diversas campañas publicitarias, además fue modelo en el programa Bienvenida la tarde. En sus redes sociales, comparte sus rutinas de ejercicios, mostrando su dedicación al fitness.

Tatiana Merel es la retadora #1 en el Miss Perú 2024.Fuente: @missperuofficial

2. Lady Cervantes

Lady Cervantes, de 37 años, es una modelo y deportista peruana, madre de una niña de 4 años, que representó al país en el Miss Swimsuit International.

Lady Cervantes en la retadora #9 del Miss Perú 2024.Fuente: @missperuofficial

3. Lisa Salazar

Con más de 10 años de experiencia como anfitriona, Lisa Salazar, de 29 años, también se destaca como fotógrafa, maestra y madre de dos niñas. "Mi sueño siempre ha sido participar en Miss Perú. Hoy ingreso a la competencia motivada por toda mi familia", mencionó durante su presentación oficial en el certamen de belleza.

Lisa Salazar es la retadora #3 del Miss Perú 2024.Fuente: @missperuofficial

4. Alexandra Hayashi, Miss Perú Lima Centro

Alexandra Hayashi, de 25 años, es madre de una pequeña de 2 años llamada Gia y ha demostrado que la maternidad no es un obstáculo para alcanzar sus sueños. "Muchas personas me decían que no lo iba a lograr por ser mamá joven, pero estoy aquí por mí y por mi hija", declaró el día de su coronación.

Alexandra Hayashi es la representante de Lima Centro.Fuente: @missperuofficial

5. Vanessa Medina, Miss Perú Loreto

Vanessa Medina, de 26 años, estudió en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y es administradora de profesión. Además, es propietaria de una cafetería de productos saludables llamada Valelé y madre de una niña de 4 años.

Vanessa Medina es la representante de Loreto.Fuente: @missperuofficial

6. Giordana Carrillo

Giordana Carrillo, de 33 años, es madre de un niño con síndrome de Down. En sus redes sociales, compartió un emotivo mensaje expresando el amor que siente por su hijo de 3 años: "Él me ha inspirado a luchar por la inclusión, el respeto y la igualdad ante la diversidad".



"Para mí, participar en el concurso de Miss Perú no es solo una búsqueda personal de crecimiento y empoderamiento, sino también una plataforma para trabajar incansablemente por y para las familias con niños con síndrome de Down de bajos recursos en nuestro país", escribió.

Giordana Carrillo es la retadora #8 del Miss Perú 2024.Fuente: @missperuofficial

¿Cuándo y dónde será el Miss Perú 2024?

El certamen del Miss Perú 2024 se llevará a cabo el próximo domingo 9 de junio en la Plaza Grau, en el Callao. Con su rica historia y arquitectura impresionante, este icónico lugar será el escenario donde las participantes exhibirán su elegancia, talento y compromiso en la competencia por la corona de la mujer más bella de Perú.

¿Cómo ver el Miss Perú 2024?

El Miss Perú 2024 tendrá lugar el domingo 9 de junio en la Plaza Grau, en el Callao. En contraste con la edición anterior, Jessica Newton, la organizadora del evento, ha anunciado que este año no se transmitirá por ningún programa de televisión, sino que estará disponible para ver en el canal de YouTube oficial de Miss Perú.

