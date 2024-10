Katacrist, campeón de la Red Bull Perú 2024: "Hace días estaba rapeando en un carro, ahora tengo un trofeo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Katacrist, el flamante campeón de la Red Bull Perú 2024, se ha consolidado como uno de los freestylers más destacados del país. Con su estilo agresivo, ingenioso y cargado de contundencia, logró superar a grandes rivales en la competencia nacional, ganándose el derecho de representar a Perú en la Final Internacional que se celebrará en España. Su capacidad para mezclar técnica, flow y punchlines demoledores ha hecho que sea una de las figuras más reconocidas en la escena del freestyle peruano.

La trayectoria del MC del colectivo Plaza de Reyes en el circuito de batallas no es nueva. A lo largo de los años, ha demostrado ser un competidor sólido, siempre evolucionando y perfeccionando su estilo. Esta victoria no solo confirma su madurez artística, también su capacidad de mantenerse firme bajo presión y destacarse entre los mejores.

"España es otra tarima, un lugar que no conozco, personas que no me conocen. Habrá personas que van a ir a esperar a que pierda contra el favorito, personas que no quieren verme ganar porque no soy de allá, personas que quizá confían en mí, pero no lo suficiente. Lo bueno es que estoy llevando en la espalda a un país, estoy llevando los sueños de una vida, estoy llevando el progreso de personas. Menos de siete días estaba cantando en un carro y hoy estoy acá, sosteniendo un trofeo que es un quinto de mi cuerpo", dijo Katacrist entre risas a RPP, en conferencia de prensa.

En España, llevará no solo su talento y el peso de las expectativas de todos los seguidores peruanos que confían en que hará una destacada participación en el escenario internacional. Con su victoria, continúa el legado de grandes exponentes peruanos que han dejado huella en la Red Bull Perú, y se espera que su paso por la competencia mundial sea un nuevo hito en su carrera. Ahora, todos los ojos están puestos en su actuación en Madrid, donde buscará conquistar la gloria y traer el título mundial a Perú. "La presencia te antepone, lo que eres es lo que eres, pero lo que funciona es lo que proyectas, hoy me proyecté ser campeón", sostuvo.

Katacrist, Scraps y Queen Mary nos dejan sus impresiones sobre lo que fue la Red Bull Perú 2024. | Fuente: RPP

Queen Mary apuesta por Katacrist en la Red Bull Internacional 2024

Mary Ruiz, presentadora, actriz, periodista de referencia en España y en la escena del freestyle, fue una de las anfitrionas de la Red Bull Perú 2024 junto a Mcias. Para este evento, hubo muchas caras nuevas y la madrileña no podía creer el talento que vio en escena ya que en un momento pensó que los tricampeones (Jota y Stick) podían estar en el podio, sin embargo, sucedió todo lo contrario: ambos perdieron en primera ronda.

Tras nombrar a Katacrist como campeón, comentó a RPP cómo ha visto la escena peruana en comparación con la española que nos lleva años luz en este tipo de competencias: "A mí me ha gustado mucho ver la similitud porque hay tanto relevo generacional, hay nuevos rostros. Yo personalmente, no los conocía y ver el nivel que han dado en el escenario, me ha sorprendido, me gusta que haya una revelación en la manera de rapear. Por un lado, estaba el hype de un tetracampeón, pero me alegré de que haya un nuevo rostro porque ellos son los que abren el camino. Tal pasó en 2019 cuando ganó Bnet, eso podría pasar. Apuesto por Katacrist", dijo. "O por otro nuevo rostro. Sobre todo por lo nuevo que puedan traer", mencionó Queen Mary.

Katacrist celebra después de ganar la Final Nacional de Red Bull Batalla a Scraps el 5 de octubre de 2024.Fuente: Red Bull Content Pool/Renzo Giraldo

¿Qué opinan los freestylers de Katacrist?

"No puedo estar más orgulloso de Katacrist, tenemos un digno representante. Es una cara nueva, un flow distinto, un ingenio novedoso. Actúen bien y Dios actuará. Sin fracaso no hay victoria. Ustedes no se imaginan cuántas veces Katacrist lo ha tenido que intentar para llegar acá", mencionó Scraps, quien quedó subcampeón en la Red Bull Perú 2024.

Asimismo, BlackCode, que también tiene su pase asegurado para la edición nacional de 2025 luego de quedar en semifinales, confesó que el campeón "fue brutal". "Katacrist, brutal, agradecido por la oportunidad que le dieron en Red Bull. Desde chibolo está metiéndole presión a la cultura y yo siento que este es buen momento para quedar campeón", agregó.

Por su parte, Lemafais, uno de los nuevos rostros que eliminó a Stick en octavos de final y llegó hasta cuartos, reveló que, con Katacrist, "estamos bien representados".

Así fue la Final Nacional de la Red Bull Perú 2024

FINAL

Katacrist 🏆 vs. Scraps

SEMIFINAL

Lemafais vs. Katacrist✅

Scraps✅ vs. Blackcode

CUARTOS DE FINAL

Ramset vs. Lemafais✅

Diego MC vs. Katacrist✅

Skill vs. Scraps✅

Blackcode✅vs. Almendrades

OCTAVOS DE FINAL

Scope vs. Ramset✅

Lemafais✅ vs. Stick

Tyler vs. Diego MC✅

Katacrist✅ vs. Delenyer

Letras vs. Skill. Ganó Skill✅

Scraps✅ vs. Mikdranzc

Blackcode✅vs. Jota

José Busta vs. Almedrades✅

Katacrist es uno de los más jóvenes en competencia. El representante de Plaza de Reyes debutó en Red Bull Perú hace cinco años.Fuente: Red Bull Content Pool/Enrique Castro Mendivil

