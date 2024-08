"Vuelvo a FMS": Arkano regresa a la competencia de freestyle de la mano de la FMS Perú 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¡Ya salieron los escogidos! La FMS Perú 2024 compartió la lista de los 10 participantes para su nueva temporada. Si bien hay rostros conocidos como Nekroos y Vijay Kesh, así como el actual campeón Skill y el ascendido Letras Tarapoto, la sorpresa de este año es Arkano.

El famoso rapero español formara parte del line-up del campeonato nacional y marcará su regreso a las batallas de freestyle. A través de sus redes sociales, el intérprete de 1000 tanques compartió se mostró emocionado por su llegada a nuestro país:

"Vuelvo a FMS y lo hago en Perú. Quiero volver a conectar con el niño loco del free y aportar todo lo que pueda al panorama. Este año tiene que ser EL MEJOR DE LA HISTORIA para el freestyle y esa es una labor de freestylers, creadores de contenido (cuenten conmigo para lo que necesiten) y público. A mis rivales: aunque sobre el escenario vaya a intentar arrasarlos, lo que necesites aquí me tienes, de corazón", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

El regreso de Arkano se da después de cinco años ya que priorizó su carrera artística. Además, estuvo seis meses en el programa Supervivientes y ahora vuelve con la intención de "conectar con el niño que se enamoró de esta disciplina".

¿Quiénes son los 10 participantes de la FMS Perú 2024?

Skill (actual campeón) Nekroos Arkano (España) Jota BlackCode Vijay Kesh KG Letras Tarapoto Xplain MP (Argentina)

¿Quién es Arkano?

Arkano, cuyo nombre real es Guillermo Rodríguez Godínez, es un rapero y freestyler español conocido por su habilidad en la improvisación y por su impacto en la escena del rap en habla hispana. Nació el 23 de marzo de 1994 en Alicante, España, y comenzó su carrera en el mundo del freestyle a una edad temprana, destacando rápidamente por su talento y creatividad.

Ganó notoriedad por sus victorias en competiciones de freestyle, especialmente en la Red Bull Batalla de los Gallos, donde se coronó campeón nacional en España en 2009 y 2015, y también se hizo con el título mundial en 2015. Es conocido por su estilo inteligente y su capacidad para abordar temas complejos y sociales en sus rimas, lo que le ha ganado un lugar destacado en la cultura del rap.

Además de su éxito en las batallas de freestyle, Arkano ha explorado otros aspectos de la música y la cultura, incluyendo la escritura de libros y la participación en programas de televisión. En 2016, rompió un récord Guinness al improvisar durante 24 horas y 34 minutos sin parar, un logro que subrayó su dedicación al arte del freestyle. Actualmente, sigue siendo una figura influyente en la música urbana, conocido por su ingenio lírico y su compromiso con el mensaje social en sus rimas.

¿Stick fue despedido de la FMS Perú 2024?

Después de que Stick escribiera un mensaje en sus redes sociales sobre su posible ausencia en la cuarta temporada de la FMS Perú 2024, el freestyler nacional respondió tajantemente sobre por qué dio un paso al costado de la liga a pesar de que en las anteriores ediciones, fue de los primeros puestos.

"El martes me reúno con Eude y Juan (de Urban Roosters), encargado artístico de los competidores, yo estaba presto para competir porque quería llegar a la Super Liga. Estaba esperando de que me hablen de las fechas, me hablaron de la calificación. Me dijeron: ‘Mira Stick, hemos visto perfiles y tú como rapero emblemático, queremos decirte que te hemos derivado para que seas juez y para que les credibilidad a este nuevo formato de puntuación’. Me sorprendí, pero les dije que no quería ser jurado, quería competir", mencionó en su video.

"Me dijeron que yo ya había sido jurado y sí, lo hice antes porque me había convenido económicamente, como en Red Bull, que fui jurado y acepté después de ganar tres veces. Estar en el podio no es nada fácil y le dije que mi prioridad era competir. Me dijeron: ‘Bueno, ya están los 10 de convocados y en caso de no cerrar alguna de esas negociaciones, podemos llamarte para que compitas’. En ese momento me sentí indignado porque me dejaron como segunda opción. Les dije en la videollamada que los entendía, pero que no estaba de acuerdo. Subo una historia que decía ‘A mí también me dejaron fuera, no soy viral’. Muchos me preguntaron y conté la situación. A partir de ahí, mis amigos me dieron su apoyo".

