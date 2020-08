Skill y Ramset son la tercera batalla confirmada para la segunda jornada de la FMS Perú 2020. | Fuente: Instagram

Alberth Christopher Ferro Rodríguez, más conocido como Skill; y su compañero Ramset Toval, quien lleva su nombre como alias, se enfrentarán en la segunda jornada de la FMS Perú 2020, siendo la batalla número tres confirmada.

Ambos son amigos y comenzaron juntos en el colectivo Rapstyle de San Juan de Lurigancho, ahora pelearán por ganarse un cupo en el evento y así subir en la tabla de posiciones para llegar a ser campeón.

En la segunda conferencia de prensa, Skill aseguró que se sentirá bien competir contra un amigo, ya que ambos separan la amistad con el trabajo: “Él es alguien especial, es uno de los que conocí en la movida. Me hubiese gustado verlo en fechas posteriores, pero así se dio. Cuando uno comparte en los colectivos, el esfuerzo se ve en la tarima, con Ramset igual, con él he compartido varias veces, todos vamos con la misma mentalidad, pero en la tarima uno sale con todo”, aseguró.

¿CÓMO SE PREPARA?

Si bien muchos de los freestylers van con toda la expectativa y sorprenden al competidor con sus improvisaciones, Skill prefiere ensayar y dedicarse al 100%, ya que considera que uno debe practicar así tenga el talento:

“Trato de rapear porque me vacila, es mi 24/7, me he mantenido así, tratando de hacer nuevas cosas. Estoy en casa, veo un objeto y rimo, hago con beats, palabras, técnicas, pero más que una preparación, es algo que me nace”, confesó.

Con respecto a las medidas de seguridad que deben tener en el evento y su manía de acercarse al rival mientras rapea, Skill asegura que prefiere pensar en el contenido:

"Me guío por lo que indique el momento, la primera fecha no me llamó la ganas de acercarme a mi rival, eso agresivo que tengo, depende de como se aclimate la batalla. Se como lo manejaría, como es freestyle al momento, lo haré lo más sano para el entretenimiento, me preocupa más el contenido", dijo.

SOBRE LA PRIMERA LIGA PERUANA DE FREESTYLE

Para Skill es asombroso que forme parte de la primera FMS Perú 2020 donde se le ha permitido mostrar todo lo que ha aprendido y practicado para llegar a ser el mejor:

“La liga es chévere y no se puede negar, pero en lo personal me siento bastante cómodo con la reactivación de los eventos. La primera fecha me sentí así, así que hay bastantes aspectos a los que quiero llegar”, comentó.

Por otro lado, se siente feliz de que haya regresado el freestyle al Perú, ya que hay buenos representantes y este evento ha llegado para entretener a quienes están pasando por la crisis que está viviendo el país.

“Fue un reencuentro, la sensación fue buena. Dentro de todo salió con bastante sabor a Perú, hasta las temáticas, se sintió esa vibra peruana, se sentía las plazas en un escenario”, concluyó.